Sebrae Minas realiza Semana Global do Empreendedorismo na Regional Rio doce e Vale do Aço

Empreendedorismo do futuro é o tema da edição de 2019, que trará atividades gratuitas

DA REDAÇÃO – “Empreender é viver o futuro hoje”. Esse será o tema da 12ª edição da Semana Global de Empreendedorismo (SGE), que acontece de 18 a 24 de novembro, em todos os estados do país. O evento é um movimento que inspira, conecta e capacita pessoas que se interessam em empreender, por meio de palestras, workshops, oficinas, feiras, cursos, debates e competições online. Em Minas Gerais serão realizadas mais de 1,6 mil ações, a maior parte gratuita.

Na Regional Rio Doce e Vale do Aço, a programação se estenderá ao longo de todo o mês de novembro. A expectativa é que sejam realizadas 96 atividades em 43 cidades. São elas: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, Belo Oriente, Antônio Dias, Periquito, Naque, Açucena, Aimorés, Resplendor, São João do Manteninha, Itabirinha, Conselheiro Pena, Goiabeira, Ipanema, Governador Valadares, Coroaci, Itanhomi, Engenheiro Caldas, Capitão Andrade, São Geraldo da Piedade, Guanhães, Santa Maria do Suaçuí, Braúnas, São João Evangelista, Peçanha, São Sebastião do Maranhão, Gonzaga, José Raydan, Itabira Nova União, Ferros, João Monlevade, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Caratinga, Ipaba, Iapu, Tarumirim, Pingo D’Água, Córrego Novo, Santa Bárbara do Leste e São Domingos das Dores.

Para o gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, Fabrício César Fernandes, a Semana Global vai capacitar e conectar pessoas que querem empreender. “O Sebrae atua como um transformador não só na capacitação do empreendedor, queremos também impactar positivamente no desenvolvimento local, de forma sustentável. Nossa expectativa é que tenhamos uma participação em massa, nas diversas ações que serão realizadas na microrregionais”, enfatiza.

Diversas atividades serão disponibilizadas para diferentes públicos, relacionadas aos temas de inovação, marketing digital, liderança, finanças, planejamento, sustentabilidade, aberturada de negócios e outros. O Sebrae, que acredita no poder de transformação do empreendedorismo como motor para o desenvolvimento econômico social, participa e fomenta esse movimento, realizado em 170 países.

A Semana Global do Empreendedorismo é organizada por um Conselho de nove instituições do ecossistema empreendedor: Sebrae, Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Junior, CONAJE, Endeavor e Junior Achievement. Elas são responsáveis por coordenar, gerir e mobilizar parceiros para promover e ofertar na SGE o maior número de eventos que permita capacitar, inspirar e conectar pessoas de todo o Brasil.

Confira a programação do Sebrae Minas para a SGE 2019 no site: www.empreendedorismo.sebraemg.com.br.