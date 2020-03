Sebrae Minas realiza em Caratinga ações gratuitas durante o mês de março

CARATINGA – O Sebrae Minas preparou para o mês de março, em Caratinga, uma agenda de ações voltadas para os empreendedores. Uma das atividades gratuitas é o seminário “Líderes do Varejo”, que será realizado hoje na Villa Matter. O evento tem o objetivo de discutir tendências do varejo e explorar temas técnicos e comportamentais nas empresas. Podem participar empreendedores do segmento supermercadista, de padarias e fornecedores. O seminário é uma realização do Sebrae Minas e da Associação Mineira de Supermercado (AMIS).

Outra atividade gratuita que será sediada na cidade é a palestra “Lean Manufacturing”. A ação será nesta quarta-feira (11), na Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic) e tem a proposta de disseminar uma nova cultura voltada para a redução de perdas e desperdícios para empresas da área de construção civil e mecânica.

Informações sobre as atividades pelos telefones (33) 3321- 6929 / 0800 570 0800, no site do www.sebraemg.com.br ou pessoalmente, na Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Caratinga (Av. Olegário Maciel, 143 – 205 – Centro).

PROGRAMAÇÃO

Entrevistas para o Empretec

Data das entrevistas: 09/03 a 13/03

Horário: a partir de 8h

Local: Associação Comercial de Caratinga – ACIC

Objetivo: estimular e desenvolver as características empreendedoras do empresário e empreendedor, propiciando competitividade e permanência no mercado.

Público alvo: microempreendedor individual, potencial empresário e potencial Empreendedor.

Inscrições: até 9 de março

Realização: Sebrae Minas

Seminário “Líderes do Varejo” (AÇÃO GRATUITA)

Data: 10/03

Horário: 13h às 19h

Local: Vila Matter (estrada para o aeroporto, no bairro Nossa Senhora das Graças)

Objetivo: o evento tem o objetivo discutir tendências do varejo e explorar temas técnicos e comportamentais nas empresas.

Público alvo: empreendedores dos segmentos de minimercado, supermercados, padarias e fornecedores

Inscrições: deverão ser feitas exclusivamente pelo site: http://amis.net.br/eventoweb/inscricoes/inscricaoLideres.amis?evento=165

Realização: Sebrae Minas e Associação Mineira de Supermercado = AMIS

Palestra “Lean Manufacturing” (AÇÃO GRATUITA)

Data: 11/03

Horário: 19h

Local: Associação Comercial de Caratinga – ACIC, Praça Cel. Rafael da Silva Araújo, 70 – Salatiel.

Objetivo: disseminar uma nova cultura voltada para a redução de perdas e desperdícios proporcionando retorno financeiro para empresas.

Público alvo: micro e pequenas empresas do ramo de construção civil e mecânica

Inscrições: Agência de Atendimento do Sebrae em Caratinga

Realização: Sebrae Minas