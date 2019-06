Sebrae Minas realiza cursos e capacitações em Caratinga e cidades da região

CARATINGA – Durante o mês de junho e início de julho o Sebrae Minas realiza em Caratinga e cidades da região, cursos e capacitações voltadas para Micro e Pequenas Empresas (MPE), Microempreendedor Individual (MEI) e Produtores Rurais. Dentro da programação está o 1º Seminário de Fomento Produtivo Rural do Vale do Aço, um evento gratuito que visa trabalhar o desenvolvimento rural baseado em modelos sustentáveis de produção de alimentos, promovendo interações com o mercado. O evento será realizado no dia 14/06, na zona rural de Ipaba. Está previsto também o curso Líder Coach, que começa no dia 10 de junho.

Informações para todas as atividades pelos telefones (33) 3321- 6929 / 0800 570 0800, no site do www.sebraemg.com.br ou pessoalmente, no ponto de atendimento do Sebrae Minas em Caratinga (Av. Olegário Maciel, 143 – 205 – Centro).

PROGRAMAÇÃO

Curso Líder Coach

Data: início 10/06

Horário: 18h às 22h

Local: Sicoob Credcooper – Praça Getúlio Vargas, 82 Centro – Caratinga

Objetivo: formar líderes com o intuito de compor e desenvolver equipes de alta performance.

Público alvo: empresários e gerentes de MPES

Valor: R$ 700,00

Inscrições: até dia 07/06

Realização: Sebrae Minas

1º Seminário de Fomento Produtivo Rural do Vale do Aço

Data: 14/06

Horário: 8h às 12h

Local: Toca dos Bichos Ipaba – Zona Rural de Ipaba

Objetivo: trabalhar o desenvolvimento rural baseado em modelos sustentáveis de produção de alimentos, promovendo interações com o mercado.

Público alvo: empresário e produtores rurais

Valor: evento gratuito

Inscrições: até 10/06

Realização: Prefeitura de Ipaba, Relba e Sebrae Minas

VIII Encontro Regional de Plantas Medicinais e Produção Orgânica

Data: 21 a 23/06

Horário: 7h às 23h

Local: Salão Comunitário – Praça Mons. Aristides M. Rocha, 106 – Santa Rita de Minas

Objetivo: discutir novas formas de se produzir no meio rural, trabalhando a biodiversidade econômica, produzindo água e inserindo técnicas sustentáveis e de baixo custo

Público alvo: produtores rurais

Valor: R$ 100,00

Inscrições: (33) 3326-1301 ou (33) 99927-4555

Realização: Sebrae, Agrifom, Eco Vida e UFV

I Café Saúde e Gestão

Data: 05/07/2019

Horário: 19h às 22h

Local: a definir

Objetivo: aproximar empresas do setor de saúde da Região de Caratinga de práticas de gestão, a partir da parceria Sebrae e Sicoob Profissionais da Saúde

Público alvo: empresários e colaboradores de MPEs.

Valor: 01 Produto de limpeza

Realização: Sicoob Profissionais da Saúde e Sebrae