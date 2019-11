Sebrae Minas promove Semana Global do Empreendedorismo em Caratinga e região

Serão ofertadas capacitações na área de inovação, marketing digital, liderança, finanças e outras áreas

DA REDAÇÃO – Para capacitar, inspirar e conectar pessoas que querem empreender, o Sebrae realiza de 18 a 24 de novembro a Semana Global do Empreendedorismo (SGE). A iniciativa é um movimento global que acredita no propósito do empreendedorismo como motor para o desenvolvimento econômico social e que pode transformar o ambiente empreendedor brasileiro. Em 2019, os participantes da Semana são chamados a pensar sobre empreendedorismo do futuro com o tema “Empreender é viver o futuro hoje”.

Na microrregião de Caratinga, as atividades se estenderão ao longo de todo o mês de novembro, parte da programação será gratuita. Dentre elas, estão a oficina Jornal do Futuro, o Seminário de Empreendedorismo e Marketing Digital em Tarumirim e o Seminário Mercado e Vendas em Iapu.

Informações sobre as atividades pelos telefones (33) 3321- 6929 / 0800 570 0800, no site do www.sebraemg.com.br ou pessoalmente, na Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Caratinga (Av. Olegário Maciel, 143 – 205 – Centro).

Confira a programação ofertada pelo Sebrae Minas para a SGE 2019 em toda a Regional Rio Doce e Vale do Aço no site: http://empreendedorismo.sebraemg.com.br/

PROGRAMAÇÃO

Nesta segunda-feira (18), Caratinga recebeu o Seminário de Convergência, que reuniu empresários, entidades de classe, produtores rurais e poder público, para discutir os rumos do desenvolvimento econômico local.

Seminário “Mercado e Vendas em Iapu” (GRATUITO)

Data: 21/11

Horário: 19h

Local: Salão Paroquial da Igreja Matriz

Informações: os temas do seminário de Iapu serão “Linhas para Micro e Pequenas Empresas” – SICOOB Credileste e a palestra “Qualidade no Atendimento ao Cliente” – Fabiana Schimitz.

Realização: Sebrae Minas, Associação Comercial de Iapu e Sicoob Credileste

Jornada Empresarial de Caratinga

Data: 20/11

Horário: 19h

Local: Sindicato dos Produtores Rurais, na rua Cel. Pedro Martins

Programação:

20/11 – Palestra sobre Gestão de vendas – preparando para o Natal

Investimento: R$ 30,00

Realização: Sebrae Minas e CDL Caratinga

Seminário de Produtividade (GRATUITO)

Data: 20/11

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Pingo D´Água

Informações: os temas do seminário de Pingo D’Água serão Inseminação artificial e boas práticas para implantação de fábrica de derivados e embutidos.

Realização: Sebrae Minas, Prefeitura de Pingo D’Água e Prefeitura de Córrego Novo.

Oficina Jornal do Futuro

Data: 22/11

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Córrego Novo

Objetivo: conduzir os feirantes locais a uma abordagem que incentivará o empoderamento e a coparticipação para criar um planejamento de curto e médio prazo, para ampliar a feira de economia criativa que está sendo realizada no município.

Inscrições: Prefeitura Municipal de Córrego Novo (Suely)

Realização: Sebrae Minas e Prefeitura Municipal de Córrego Novo

Devolutiva Cultcoop (GRATUITO)

Data: 26/11

Horário: 8h

Local: Câmara Municipal Santa Bárbara do Leste

Objetivo: apresentar para os produtores rurais locais, os resultados do diagnóstico acerca da cultura da cooperação local

Público alvo: produtores rurais.

Realização: Sebrae Minas, Sicoob Credcooper e Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste.

Curso Bootcamp – Empreendedorismo em Ação

Data: 28/11 a 30/11

Horário: dois horários 13h e 18h

Local: Associação Comercial de Caratinga

Objetivo: serão três dias de atividades práticas que abordarão desde a criação até a execução de uma ideia, passando pelos tópicos de Mindset Empreendedor, Cliente e Mercado, Problema e Solução, Prototipagem e Mínimo Produto Viável, Canais, Vendas e Modelos Financeiros, Lean Canvas e Storytelling e Pitch.

Investimento: R$ 200

Realização: Sebrae Minas, Sicoob Credcooper e Sicoob Saúde

Feira VETPET de Caratinga (GRATUITO)

Data: 30/11

Horário: 8h

Local: Coreto da Praça Cesário Alvim – Caratinga

Objetivo: fomentar a criação de um ambiente favorável para geração de oportunidades de negócio e estimular o surgimento, a ampliação e a diversificação de empreendimentos sustentáveis.

Realização: Sebrae Minas, Sicoob Saúde, CDL Caratinga, Centro Universitário de Caratinga, Prefeitura Municipal de Caratinga, Pet Shops e Veterinários locais.