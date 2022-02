Programação inclui jornadas de aprendizagem, cursos e palestras

CARATINGA – Durante os meses de fevereiro e março, o Sebrae Minas oferece capacitações para empreendedores e educadores de Caratinga e região. Inscrições e informações pelos telefones 0800 570 0800 e (33) 3321- 6929 ou na Agência de Atendimento do Sebrae Minas da cidade (av. Olegário Maciel, 143 – 205 – Centro).

Em Caratinga, a programação começa no dia 23 de fevereiro com a realização da 1ª Jornada da Aprendizagem Transformadora, na Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora, em parceria com a Secretaria de Educação de Caratinga, e tem o objetivo de capacitar os educadores sobre novas estratégias de aprendizado e os desafios impostos para a educação pela pandemia.

Já nos dias 24 e 25 de fevereiro, às 8h, acontece o curso “Cultura da cooperação”, para produtores de café da região. Em parceria com Sicoob Credcooper, Emater e Senar, a ação faz parte do projeto voltado para valorizar a produção de café na região e o empreendedor rural.

Os empreendedores de Caratinga também poderão se inscrever no curso “Marketing digital”, que será realizado nos dias 8, 9 e 10 de março, a partir das 14h. Os participantes saberão sobre a importância das plataformas digitais associadas ao uso simples e prático de ferramentas e aplicativos tecnológicos. O curso será realizado pelo Sebrae Minas em parceria com Sicoob Credcooper, Emater e Senar.

Na cidade de Bugre, haverá a palestra “Café com finanças”, no dia 22 de fevereiro, às 8h30. O evento, promovido em parceria com a Prefeitura Municipal, apresenta conceitos e estratégias direcionados para a organização financeira de pequenos negócios.

Finanças também será assunto de outra palestra que vai acontecer em Córrego Novo. A capacitação “Finanças na palma das mãos” será no dia 22 de fevereiro, às 15h. A ação é realizada com o apoio da prefeitura da cidade, na Câmara Municipal.

Confira essas e outras ações na programação abaixo.

Palestra “Café com finanças”

Data: 22 de fevereiro

Horário: 8h30

Local: Auditório do Posto de Saúde – Praça Antônio Marques,110, Bugre

Inscrições: (33) 3321- 6929

Palestra “Finanças na palma das mãos”

Data: 22 de fevereiro

Horário: 15h

Local: Câmara Municipal de Córrego Novo – rua Pedro Lima, 42, Centro, Córrego Novo

Inscrições: (33) 3321- 6929

“1ª Jornada da aprendizagem transformadora”

Data: 23 de fevereiro

Horário: 7h30

Local: Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha – rua Maria Das Dores Cimini, 380, José Moyses Nacif, Caratinga

Inscrições:

– Manhã

Seminário de Educação Empreendedora e Metodologias Ativas

– Tarde

Oficina de Comunicação Não Violenta e Relações Interpessoais

Oficina de Criatividade e Metodologias Ativas de Aprendizagem

Oficina Ecossistema de Educação Empreendedora

“Curso Cultura da cooperação”

Data: 24 e 25 de fevereiro

Horário: 8h

Local: auditório do Sicoob Credcooper em Caratinga – Praça Getúlio Vargas, 82 – Centro, Caratinga

Inscrições: (33) 3321- 6929

“Curso Marketing digital”

Data: 8, 9 e 10 de março

Horário: 14h

Local: Auditório do Sicoob Credcooper em Caratinga – Praça Getúlio Vargas, 82 – Centro, Caratinga

Inscrições: (33) 3321- 6929