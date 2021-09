Sebrae Minas oferece capacitações gratuitas a empresários da região de Caratinga

Programação inclui palestra para artesãos, agenda de relacionamento com compradores e produtores de café, além de encontro de lideranças de Ipaba, para debater o desenvolvimento local

CARATINGA – Encerrando as atividades do mês de setembro em Caratinga, o Sebrae Minas promove capacitações para empresários da região, de forma presencial e on-line. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 570 0800 e (033) 3321-6829 ou pessoalmente, na Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Caratinga (av. Olegário Maciel, 143 – 205, Centro).

No dia 20, às 8h30, serão realizadas, gratuitamente, as palestras Como ser MEI na Prática e Linhas de Crédito para Fomentar o Artesanato, na Câmara Municipal de Inhapim, por meio de uma parceria entre Sebrae Minas, Prefeitura e Sicoob Credcooper. O objetivo é incentivar e fomentar o empreendedorismo no segmento de artesanato da região.

No dia 22, a agenda é voltada para os produtores de café. Será promovida, gratuitamente e de forma on-line, às 14h, a rodada de negócios Agenda de Relacionamento do Café das Matas de Minas, que visa aproximar compradores de café de todo o Brasil dos produtores locais. As inscrições podem ser feitas no site do Sebrae Minas.

Já nos dias 24 e 25, será realizada na Câmara Municipal de Ipaba, às 8h, a oficina “DEL”. O evento, que é uma realização do Sebrae Minas e da Prefeitura de Ipaba, tem o intuito de reunir lideranças municipais para construir estratégias competitivas e contribuir para o desenvolvimento econômico local de forma sustentável.

Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Caratinga

Av. Olegário Maciel, 143 – 205 – Centro

Horário de atendimento: de segunda a sexta, de 8h30 às 18h

(33) 3321- 6929 / 0800 570 0800

