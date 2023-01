Sebrae Minas oferece capacitação para produtores de café em Caratinga

Curso ocorre na próxima semana para 15 produtores de café da região

CARATINGA – Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, o Sebrae Minas em parceria com o Sicoob Credicooper e Emater, promovem, em Caratinga, o curso: “Análise sensorial de cafés especiais”, voltado para produtores da localidade. O objetivo da ação é oferecer capacitação especializada aos participantes acerca do café e suas propriedades.

Entre os tópicos abordados no curso estão: Ondas e qualidade do café; indicação de procedência; colheita e pós-colheita; gosto, sabor e degustação. Além disso, os produtores ainda terão atividades práticas para identificar os defeitos da torra, bem como as diferenças e especificidades entre os grãos do café.

“A cidade de Caratinga tem uma expressiva participação na produção de cafés em Minas Gerais e tem avançado continuamente em cafés especiais, o que gera um impacto muito positivo na economia local. A capacitação visa também expandir a qualidade na entrega do produto final ao consumidor”, ressalta a analista do Sebrae Minas Mirelly Cotta.

Tradição cafeeira

A cidade de Caratinga está situada na região das Matas de Minas, no leste de Minas Gerais. A região responde hoje por aproximadamente 24% da produção de café do Estado, em 275 mil hectares, cultivados por 36 mil produtores, sendo que aproximadamente 80% deles possuem de 3 a 20 hectares de café plantados. Os outros 20% dividem-se em médios (entre 20 e 50 hectares) e grandes produtores (mais de 50 hectares).

Serviço

Curso: Análise sensorial de cafés especiais

Data: 25, 26 e 27 de janeiro

Horário: 8 às 17h

Local: Av. Monsenhor Aristides Rocha, 235 – Nossa Sra. das Graças, Caratinga