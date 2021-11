Sebrae Minas apresenta programa para recuperação do Ribeirão do Lage

Iniciativa propõe atividades focadas em sustentabilidade, economia e desenvolvimento coletivo alinhadas à cultura cafeeira da região

CARATINGA – Recuperação da bacia do Ribeirão do Lage, em Caratinga, associada ao aumento da produtividade e da rentabilidade dos produtores de café da região. Esse é o tema de um encontro que será realizado gratuitamente pelo Sebrae Minas, no dia 18 de novembro, a partir das 14h, no campus I da Unec. Inscrições e mais informações pelo telefone (33) 3321-6829. O objetivo é apresentar o Programa Revitalizar, realizado pelo Sicoob Credcooper e apoiado pelo Sebrae Minas, que teve início a partir deum estudo aprofundado da bacia hidrográfica do Lage, desenvolvido pelo Instituto Antônio Ernesto Salvo (Inaes).

Baseado na metodologia Zoneamento Ambiental e Produtivo (ZAP), o estudo levantou as fragilidades do principal manancial da região, para propor ações de recuperação, visando garantir a produção de água, o abastecimento e o desenvolvimento coletivo alinhado à cultura cafeeira local. “O resultado do ZAP ajuda a direcionar os esforços em ações socioambientais e socioeconômicas na região”, ressalta a analista do Sebrae Minas Mirelly Viana.

ZAP

A Metodologia Mineira de Caracterização Socioeconômica e Ambiental de Sub-bacias Hidrográficas, denominada Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP), instituída pelo Decreto Estadual nº 46.650/2014, tem o objetivo de disponibilizar uma base de dados e informações para subsidiar o aprimoramento da gestão ambiental por sub-bacia hidrográfica. Envolve a elaboração de planos, pactos e ações, além da definição de indicadores para acompanhamento e avaliação.

Desenvolvida por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a metodologia ZAP proporciona uma avaliação preliminar do potencial de adequação de uma sub-bacia, permitindo assim o uso adequado dos recursos ambientais sob a perspectiva do manejo conservacionista. Além disso, pretende simplificar e tornar ágil a gestão e o monitoramento do uso do solo nas propriedades rurais e, simultaneamente, no conjunto de propriedades de determinada bacia hidrográfica.

SERVIÇO

Apresentação do Programa Revitalizar, por meio da metodologia ZAP no Ribeirão do Lage (EVENTO GRATUITO)

Data: 18 de novembro

Horário: 14h

Local: auditório da UNEC I – avenida Moacir de Matos 49, Centro, Caratinga

Participação: Marcelo da Fonseca – Diretor Geral do IGAM e Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro – Superintendente do INAES

Informações: (33) 3321-6829