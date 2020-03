Sebrae Minas adota medidas preventivas contra novo coronavírus

Entre as ações está a intensificação dos atendimentos e capacitações gerenciais a distância

DA REDAÇÃO – Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, para evitar uma possível proliferação do novo coronavírus (COVID-19), o Sebrae Minas anuncia medidas para auxiliar os pequenos negócios impactados pelos efeitos econômicos da doença e também preservar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores e clientes.

Entre os dias 18 e 31 de março, os atendimentos presenciais nas Agências de Atendimento do Sebrae em Minas Gerais, assim como as visitas do Programa Sebrae na sua Empresa estarão suspensos. Os empreendedores que têm atividades agendadas neste período poderão marcar uma nova data ou optar por receber o reembolso do valor pago.

Por medida de precaução, o Sebrae Minas também cancelou os eventos agendados no período de 23 de março a 23 de abril. Alguns eventos serão remarcados e as novas datas comunicadas assim que possível.

Com as atividades presenciais suspensas, o Sebrae Minas está intensificando a oferta de atendimentos em seus canais digitais e a distância: E-mail, Chat, WhatsApp, Consultoria Online, EAD ou pela Central de Atendimento (0800 570 0800). A programação das capacitações oferecidas a distância pela instituição será divulgada em breve.

Em relação a seus colaboradores, o Sebrae Minas comunica uma série de ações para reduzir os riscos de propagação interna do vírus. Entre elas: o cancelamento de viagens a trabalho ao exterior e a outros estados; quarentena preventiva de sete dias, recomendada pelo Ministério da Saúde, aos colaboradores que retornarem de viagens para fora do país (de férias ou a trabalho); trabalho remoto para colaboradores com recomendação médica, gestantes, lactantes e com idade superior a 60 anos, além de restrições para reuniões presenciais e de participação dos funcionários em eventos externos.

Outra ação preventiva é a interrupção das aulas na Escola do Sebrae de Formação Gerencial (EFG) e no Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (EFG/NEJ), em Belo Horizonte, entre os dias 18 e 31 de março. No total, 655 jovens estão matriculados nas duas instituições.