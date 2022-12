SE AMAR E SE CUIDAR

Cabeleireira e esteticista Samira Gomes destaca o sentir-se bem impulsionado pelos cuidados com a beleza

CARATINGA- Cuidar do visual melhora a autoestima. E isso está totalmente ligado à sensação de bem-estar. Muitos clientes procuram salões de beleza para além do que uma simples melhora visual, mas, uma busca por sentir-se bem e por relaxamento.

A profissional Samira Gomes, que é cabeleireira e esteticista há 15 anos, destaca que ao procurar o espaço e solicitar o serviço, o cliente foge de sua rotina atribulada para se cuidar e se sentir poderoso. “A maioria dos clientes procura um espaço de beleza para poder se sentir bem, se sentir realizado, afinal, autoestima é tudo”.

O ofício permite um contato direto com diversas pessoas. Um trabalho que lida com o público está relacionado a mais que um atendimento, mas, conhecer o cliente e tratá-lo como pessoa. Samira relata que é perceptível a renovação entre quando o cliente entra e sai, após a realização dos procedimentos. “Geralmente fica bem notável (risos). Eles chegam cheios de expectativas e saem com a satisfação de serem bem atendidos e com o procedimento que queriam realizado de acordo com o que esperavam. Resumindo: felizes”.

Diversas pesquisas mundiais apontam o tempo médio gasto pelas pessoas com cuidados com o corpo e a beleza. “Os brasileiros sempre são apontados nas primeiras colocações entre os mais vaidosos do mundo. Atualmente, percebemos que as pessoas estão ainda mais vaidosas”, como enfatiza Samira.

E a clientela não se limita às mulheres. Hoje, os homens estão quebrando os tabus e procurando mais os salões de beleza. “Com certeza, tenho uma boa clientela masculina. Temos homens que se cuidam e que também querem experimentar essa sensação de bem-estar, ao mesmo tempo que querem estar mais apresentáveis, tanto pensando no social como também no ambiente profissional”.

No Espaço Samira Gomes, localizado na galeria do Edifício Maria Lina, os procedimentos mais procurados são o design de sobrancelhas para homens e mulheres, seja adolescentes ou adultos.

A internet tem um alcance muito grande e dá muito acesso à informação. Os clientes já chegam com muitas pesquisas sobre procedimentos, produtos ou determinado serviço que querem fazer. Cabe ao profissional saber lidar com a situação, como pontua. “As pessoas já chegam bem-informadas, mas, sempre eu explico a elas que, na prática, os procedimentos são diferentes e cada um tem sua estrutura física particular, o que não permite procedimentos iguais para todos”.

A respeito do que não deve faltar em um profissional da beleza, Samira destaca a empatia e a busca por corresponder à expectativa do cliente. “Com toda a certeza muita paciência (risos) e boa vontade para entender o que aquele cliente busca em especial”.

Bem-estar também é sinônimo de amor-próprio. Então, o convite é para se cuidar, como finaliza Samira Gomes. “Afinal, a pessoa que se sente bem consigo, se ama e se cuida. Não digo só cuidado com a estética, mas do físico em geral e do espiritual”.