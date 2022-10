Scan Imagem comemora um ano de excelência em atendimento

CARATINGA –Dirigida pelo médico Nestor Nurdan e pelo advogado Lucas Dias, a Scan Imagem, clínica de ressonância magnética de alto campo, completa nesse mês de outubro, um ano de serviços prestados à população de Caratinga e toda região.

Segundo a coordenadora da Unidade, Karen Bomfim, a idealização da “Scan Imagem” veio por meio dos gestores das clínicas Imagem e Scan Diagnóstico, que oferecem serviços na área médica há muitos anos em Caratinga.

As empresas uniram esforços e fizeram grande investimento financeiro para construção da estrutura física, bem como aquisição de um novo equipamento da mais alta tecnologia, igualando-se aos grandes centros.

Além de contar com equipamento mais novo e moderno de Caratinga, a clínica é especializada em ressonância de alto campo 1.5 tesla, unidade de referência que mede o campo magnético.

Ainda de acordo com a Karen, exames como colangioressonância, uroressonância, ressonância cardíaca, enteroressonância, angios arteriais e venosas, que antes eram realizados em outras cidades, agora são feitos aqui. “Quando a clínica foi idealizada, o principal objetivo era trazer um atendimento de excelência, com uma máquina moderna, além de oferecer aos pacientes uma estrutura acolhedora, no térreo, com facilidade de acesso, climatizada, confortável, e um atendimento humanizado, com agendamento por horário, evitando espera por horas. E nesse primeiro ano de funcionamento, agradecemos a acolhida positiva de Caratinga e de toda a região”, enfatiza a coordenadora da Scan Imagem.

CONVÊNIOS E DESCONTOS

A Scan Imagem, que fica localizada na praça Calógeras, número 165, no centro da cidade, atrás do CTC (Caratinga Tênis Clube), atende aos convênios Ipsemg, PMMG, Vitallis, Cassi, Usisaude, Geap, Copasa, Cemig, Bradesco e Amil. A clínica também atende através dos cartões de desconto Prev Saúde, Uni e Paz, União Card e Casu Família.

Os laudos dos exames são liberados em 24 horas, e em caso de emergência em apenas duas horas.

O funcionamento da Scan Imagem é de segunda-feira à sexta-feira, de 7h às 19h. Os telefones de contato para agendar exames são (33) 3493-0165 e (33) 99961-0165.

PROJETOS FUTUROS

Com objetivo de ampliar os serviços da clínica e trazer ainda mais tecnologia, os sócios Nestor Nurdan, Vitor Fragoso e Lucas Dias participaram da feira hospitalar em São Paulo, o principal evento da América Latina do setor da saúde, em relação aos insumos da área.

Foto de capa