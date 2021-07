Sávio Burgarelli participa do “Conectados com Marcy Lopes”

CARATINGA – Sávio Burgarelli Coelho, tem 25 anos, é humorista, e digital influencer. O jovem ficou nacionalmente conhecido em 2019, quando participou do quadro “Famosos da Internet”, no programa da Eliana, no SBT.

Na entrevista Sávio conta tudo sobre essa participação e o que tem feito de divertido na internet. O digital influencer pode ser seguido em seu perfil no instagram @savioburgarelliooficial.

Gostaria que falasse um pouco de sua história até se tornar um digital influencer.

Então, eu comecei no Facebook, gostava muito de postar vídeo, aí comecei a postar vídeo no Facebook, até que um dia eu postei um que viralizou, que foi das meninas, minha prima e minha vizinha. E nesse vídeo, muitas páginas começaram a me postarem e me marcarem no Instagram, foi onde ganhei muito seguidor. De um dia para outro ganhei 40 mil seguidores por causa de uma marcação de uma página que era muito famosa que me colocou. Quando vi que comecei a ganhar muito seguidor, aí pensei: vou ter que ir para o Instagram agora, e estou lá até hoje.

Como conseguiu participar do programa da Eliana?

O programa da Eliana tem um quadro chamado “Famosos da Internet”, que quando a pessoa tem um vídeo e viraliza é chamado para participar. Tive um vídeo que somando, teve 31 milhões de visualizações, e no meu perfil teve seis milhões, e foi por causa desse vídeo que convidaram a gente.

Quando recebeu a notícia, qual foi sua reação?

Eu achei que era trote porque o meu número estava no Instagram, aí muita gente estava mandando mensagem porque o vídeo viralizou. Aí eu falei: gente eu tenho que tirar meu número do Instagram, aí produtor da Eliana desse quadro estava entrando em contato comigo através dos comentários do vídeo que viralizou e teve mais de 60 mil comentários. Não conseguia ver, aí eu falei gente eu tenho que tirar meu número do Instagram, mas até que um número me ligou confidencial falando que era da produção do SBT, e perguntou se eu queria participar do quadro “Famosos da Internet”. Lógico que na mesma hora eu achei que era mentira, mais aí foi conversando com a gente e mandando e-mail, depois fui vendo que era verdade, aí fiquei muito feliz, meu sonho era ir no Raul Gil, porque eu cantava também, mas a música não deu muito certo, mas quando recebi esse convite do SBT, do programa da Eliana, fiquei muito feliz também.

Conta pra gente como foi esse vídeo que viralizou.

Foi um vídeo de maquiagem que eu fiz na minha prima e numa vizinha, estava começando aprender a fazer maquiagem, aí eu maquiei as meninas. A Geovana, eu passei uma base nela e depois fui fazer uma sombra preta, aí borrou e ficou muito feia, omeçaram os comentários que era pesados, comparando elas com os bichos, um monte de coisa do Pânico, aí eu fui e gravei normal, comecei a rir, fiz até uma risada bem engraçada, só postei só no WhatsApp, aí todo mundo começou a pedir pra postar no facebook que iria viralizar, fui e postei. E foi uma maquiagem que postei de 30 segundos que eu nem imaginava que iria viralizar dessa forma. Já tinha uns vídeos que postava e não deu tanto como esse, e esse sem querer viralizou.

Para participar, a produção convida ou tem que fazer uma inscrição?

Convidam a gente e pagam tudo. A gente ficou num hotel de luxo, foi muito legal.

Depois que participou do programa da Eliana, você bombou nas redes sociais?

Eu estava parecendo a Juliette quando cheguei em Caratinga, e tinha um tanto de gente querendo tirar foto comigo, várias parcerias, e depois de uma semana todo mundo esqueceu (risos). Estou brincando, mas até então o meu maior público é de são Paulo. As tv’s daqui fizeram entrevista comigo que rendera mais de 30 mil visualizações, e bombeei. Já estou conversando com outro programa para participar, se Deus quiser vai do tudo certo.

A Eliana pessoalmente é mais bonita, ou as câmeras ajudam?

Muito bonita, tipo assim, eu a vi maquiada. Dei beijo na Eliana, mas ela não tirou foto com a gente. Mas ela é muito bonita, é perfeita, baixinha também, do seu tamanho (referindo-se a apresentadora Marcy Lopes).

Quais foram os artistas que você conheceu nos bastidores do SBT?

Eu conheci a Gikay, David Brazil, Matheus e Narcisa. Ela deu vermelho pra gente no programa, que raiva! Mas também ela mandou a gente pra final, agora vou lhe contar o que aconteceu.

A gente se maquia no mesmo camarim, e a gente não pode conversar com os jurados pra não atrapalhar nos votos, aí fui falar com a Gikay que até então não conhecia, só ouvia falar. Aí eu disse assim: você que é a Gikay? Ela falou sim, ela estava brincando com o cachorro o Chico, que comeu a cama da moça, que foi um vídeo que viralizou, e estava lá também. Ela estava brincando com cachorro e falei: manda um abraço para o Carlinhos Maia pra mim, ela olhou assim pra mim de um jeito… Pensei assim: gente por que essa moça fez isso? Então fiquei sabendo que ela estava brigada com o Carlinhos Maia e tinham separado. Aí pensei: nossa, agora que ela vai me dar vermelho, ela não vai gostar de mim, mas mais tinham outros jurados, e o David Brazil, me colocou nos stories dele, inclusive a Virgínia me postou nos stories dela.

Como funciona o programa?

Eles apresentam o nosso vídeo para os jurados, e os jurados vão falar se gostaram ou não. Tem o vermelho e o verde, aí a gente levou um vermelho, depois voltam todos os participantes ao mesmo programa. Eram sete vídeos e um seria escolhido, e Narcisa que deu o vermelho pra gente, nós escolheu para a final. Depois que a gente voltou da final e o público que estava na plateia votaria quem era o melhor vídeo, ganhava um troféu. A gente ganhava um cachê mais o hotel ,e o café da manhã. Era um cachê para gente jantar e almoçar. Mas a gente comprou um lanche de R$ 8,00, porque lá no hotel era tudo caro, almoço de lá era R$ 100,00. Hotel de rico, não tem como não (risos). Voltamos com o dinheiro todo pra casa.

Que trabalho você realiza atualmente como digital influencer, qual seu público?

Eu trabalho divulgando lojas de roupas, meu público maior hoje são homens.

Quais suas expectativas para seu crescimento, você tem algum projeto em mente para alcançar mais sucesso?

Tenho o sonho de ser grande, gravar com os youtubers famosos, inclusive fui chamado para participar de uma mansão no Espírito Santo, mas não tem data ainda, vou representar Minas Gerais e tem uma outra, que inclusive o Vinicius Grings vai participar também. E tenho esse sonho de gravar com essas pessoas para atrair um grande público, e assim vai crescendo.

Ping-Pong

Humorista brasileiro: Carlinhos Maia

Futuro: A Deus pertence

Felicidade: o que estou vivendo hoje

Sonho: Ter muitos seguidores igual a Juliette

Saúde: Não tenho (risos)

Música: Gospel

Comida Preferida: Estrogonofe