SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na final da manhã do último sábado (18), a Polícia Militar recuperou um Saveiro que havia sido furtado em Santa Rita de Minas durante a madrugada. O veículo foi encontrado no córrego Caratinguinha, zona rural de Santa Barbara do Leste.

A PM recebeu a informação que um Saveiro estaria abandonado em uma estrada no córrego Caratinguinha. O veículo estava com a ignição rompida e aparentemente sem combustível.

O veículo foi removido ao pátio credenciado.