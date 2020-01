Saúde orienta população sobre os cuidados após contato com águas de enchentes

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus está em campanha orientando sobre os cuidados que as pessoas precisam ter após contato com águas de enchentes a fim de evitar doenças como a leptospirose.

Ronei Soares da Silva, médico da rede municipal, recomenda o uso de botas e luvas na limpeza das casas atingidas pela lama, já que águas contaminadas com urina de rato, de cães e animais silvestres podem causar viroses e a leptospirose, “pois a bactéria penetra no corpo através da pele, especialmente se a pessoa tiver qualquer ferimento ou arranhão na área, ou se permanecer por muito tempo com a pele imersa na água”.

Dor muscular, especialmente na panturrilha; cefaleia (dor de cabeça); icterícia, quando a pele e mucosas apresentam uma coloração amarelada, são alguns dos sintomas que requerem assistência médica. No caso de suspeita da doença, Ronei sugere que o paciente vá ao posto de saúde. “Nosso objetivo é realizar o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais precoce possível, visando o reestabelecimento mais rápido da doença caso ela ocorra. A leptospirose é uma doença tratável”, frisa o médico.

Ronei conta que, desde o dia 25, data em que o município ficou inundado, a ansiedade e picos intensivos de pressão arterial são os casos que mais têm levado as pessoas a procurar ajuda médica no município. “Tudo isso devido às enchentes. As pessoas ficaram tristes por perder os seus bens”, observa Ronei.

No último domingo (26), a Secretaria de Saúde, adotou medidas emergenciais, com a distribuição de hipoclorito de sódio, utilizado como desinfetante e purificação da água para uso e consumo humano. Também foram feitas visitas a pacientes para a reposição de medicamentos que foram levados pela enxurrada.

O Departamento de Assistência Social, em parceria com as igrejas católica e evangélicas, acolheu os desabrigados que estão hospedados em salões dos templos, onde dormem, se alimentam, têm acesso a banheiros e estão recebendo roupas, calçados e outros donativos arrecadados por meio de campanha que vem sendo realizada.

Parte dos desabrigados foram acolhidos por amigos e parentes que residem no município.

OBRAS

O Departamento de Obras vem trabalhando desde a manhã de domingo na limpeza das ruas, retirando lixo arrastado pela enxurrada. Além dos servidores do setor, diretores de Agricultura, Cultura e Esportes, o prefeito Willian Batista de Calais e o vice-prefeito de Córrego Novo, Nélson de Paula, participaram da ação.

DECRETO

O prefeito Willian decretou estado de calamidade pública onde estão relacionados os danos causados pelas precipitações que aconteceram nos dias 24 e 25 de janeiro.

Além das inundações que provocaram o desabamento de muros e estruturas de residências localizadas às margens do rio Sacramento e partes altas da cidade, ocorreram deslizamentos de encostas, abertura de crateras nas ruas, dificultando o trânsito de pedestres e veículos nessas vias, queda de árvores, queda de pontes na zona rural e suspensão de fornecimento de água na sede.

O decreto garante à Prefeitura o poder de, por exemplo, executar medidas excepcionais sem autorização do Legislativo, como a realocação de verbas e cortes de serviços para priorização em outras áreas.

O chefe do Executivo comenta que vai ser desafiador reparar os danos causados pelas chuvas. “Perdemos dois tratores, duas ambulâncias, uma caminhonete, veículos da Prefeitura; e dois carros da Emater. Os prejuízos foram grandes também nos setores da nossa rede de serviços, como a farmácia popular que foi inundada, o setor do Bolsa Família, da Funasa, de Fisioterapia e seus equipamentos. Perdemos medicamentos, computadores, móveis, materiais de escritório, documentos”, enumerou o prefeito.

BOMBEIROS

Na manhã de ontem (27) bombeiros de Caratinga se reuniram com o prefeito, engenheiros, advogado, agentes administrativos e diretores dos departamentos municipais para uma avaliação dos danos causados pela tempestade e discussão de estratégias para amenizar os problemas que a comunidade enfrenta.

Após o encontro, o grupo visitou as áreas mais afetadas pelas chuvas com o objetivo de avaliar os locais onde há risco de desabamento de muros, residências e encostas. Os bombeiros recomendaram a evacuação de moradores dessas localidades que representam perigo para seus moradores.

DADOS

Cerca de 400 casas e 50 famílias foram afetadas pelas inundações. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar dos moradores das margens do rio terem sido alertados sobre os riscos que corriam, parte deles não acatou o apelo feito pela Comissão da Defesa Civil do município para que deixassem as suas casas e se abrigassem em local seguro.

O Corpo de Bombeiros prestou socorro às pessoas e animais domésticos que ficaram ilhadas durante todo o dia de sábado. Os resgates foram feitos com a utilização de barcos onde havia maior correnteza. Nos demais locais, foram utilizadas cordas, boias e coletes.

Participaram da operação os cabos Cássius, Moreira, Neves e o soldado Wiklo Romão.

Segundo os bombeiros, o sucesso da operação se deu graças a toda equipe envolvida na ocorrência e que contou com o apoio de ações diretas de Jadir Macedo e Mateus Raniery que compõem a Comissão da Defesa Civil de Bom Jesus do Galho.

“É lamentável a situação das pessoas desabrigadas, mas pedimos a Deus que renove a força de todos nós para prosseguirmos nesse movimento de apoio às vítimas das inundações”, conclui Willian.

Assessoria de Comunicação