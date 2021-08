SAÚDE ITINERANTE EM INHAPIM

Caminhão do Senar, com apoio da Prefeitura, oferta exames e consultas para população do campo

INHAPIM- O Sistema FAEMG/SENAR iniciou nesta quarta-feira (4) em Inhapim, o Programa Saúde Itinerante, que reúne os Programas Saúde da Mulher Rural e Saúde do Homem Rural em um só lugar – um caminhão equipado para os atendimentos.

A estrutura do caminhão com equipamentos médicos e profissionais especializados foi montada no Estádio Municipal Dr. Guilhermino de Oliveira. São realizados exames preventivos de câncer de colo de útero (Papanicolau) e mamografia, para as mulheres, e exame de PSA (detecção de câncer de próstata) e consulta com urologista, para os homens. As duas iniciativas eram executadas dentro do Programa Família na Praça, que está suspenso devido à proibição de aglomerações.

Conforme Luiz Ronilson Araújo Paiva, gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR, o objetivo do Saúde Itinerante é criar oportunidades de educação e informação para promoção da saúde preventiva e integral do homem e da mulher rural. “O programa atende a toda a população do meio rural dos municípios que foram contemplados, Inhapim foi um desses municípios. A ideia é atender a esta população que normalmente tem menos acesso a esse tipo de atendimento na área urbana até pela distância e outras dificuldades”.

Os públicos alvos dos programas são produtoras e trabalhadoras rurais com idades entre 18 e 70 anos e produtores e trabalhadores rurais entre 40 e 80 anos. Serão ofertados 80 exames Papanicolau e 80 mamografias por dia para as mulheres e 80 exames de PSA (coleta de sangue) e 80 consultas com o urologista por dia, para os homens. Durante todos os procedimentos, é exigido que equipes e pacientes estejam de máscara e praticando o distanciamento social.

O secretário de Saúde Flávio Henrique do Nascimento Moisés destaca os benefícios para a população. “É muito gratificante esta parceria, na maioria das vezes temos essa demanda junto com nosso PSF, mas, a população acaba não aderindo, nosso município é muito extenso. Essa ação envolve toda nossa equipe e é um trabalho de prevenção, o que é muito importante”.

Como funciona?

Mulheres e homens serão atendidos em dias separados, para maior conforto de todos. No dia da ação, as consultas serão agendadas em um intervalo suficiente para não haver aglomeração no local. No caso de Inhapim, os atendimentos seguem até sábado (7). O interessado deve levar um documento de identificação e preencher uma ficha de cadastro – com informações simples, porém fundamentais para que seja feito o atendimento completo das pessoas e para que sejam enviados os resultados dos exames depois.

Enquanto aguardam as consultas, as pessoas aptas para os exames podem assistir a vídeos informativos sobre saúde preventiva. Após os exames e as consultas, serão emitidos laudos que serão encaminhados para a secretaria de saúde do município de Inhapim, que fará os encaminhamentos necessários conforme os resultados. Ao fim do atendimento, a pessoa recebe um kit informativo e está liberada.