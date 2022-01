Saúde dará início à vacinação contra covid-19 de crianças de 9 anos, sem comorbidades

Unidade V funcionará neste sábado para imunização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e de 10 e 11 anos sem comorbidades

CARATINGA- A partir da próxima segunda-feira, dia 31, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde dará início à vacinação contra covid-19 das crianças de 9 anos, sem comorbidades. As doses serão aplicadas em três Unidades Básicas de Saúde, sendo elas: Unidade V, PSF do bairro Santa Zita e PSF do bairro Santa Cruz.

O horário de vacinação é de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30, sendo que a Unidade V não fecha durante o período de almoço. Vale ressaltar que é indispensável a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação.

Aquelas crianças que tiveram covid-19, recentemente, devem aguardar 30 dias para receberem a vacina. Os pequenos que estiverem gripados também não poderão receber a primeira dose. Já aquelas crianças que tiverem tomado qualquer outra vacina do calendário nacional de imunização precisarão aguardar 15 dias para receberem a dose pediátrica da Pfizer.

VACINAÇÃO NO SÁBADO

Neste sábado (29), a Unidade V ficará aberta de 8h às 11h30, exclusivamente para vacinação contra covi-19 de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e de 10 e 11 anos sem comorbidades. Vale ressaltar que é indispensável a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação.