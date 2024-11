Saúde da Mulher: prevenção, diagnóstico precoce e exames periódicos são a melhor estratégia

Governo de Minas promove diversas ações de prevenção e orientação contra o câncer de mama e colo do útero

DA REDAÇÃO – A campanha Outubro Rosa é um movimento mundial que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero.

Nesse contexto, a atenção primária à saúde (APS) desempenha um papel fundamental na detecção precoce de câncer de mama e de colo do útero, sendo essencial para a prevenção e, consequentemente, redução da mortalidade por câncer, como ressalta a referência em Saúde da Mulher da Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte, Letícia Rodrigues. “A coleta do exame de rastreamento do câncer de colo de útero é uma das principais ações da APS, assim como a avaliação e solicitação da mamografia de rastreamento”. Para Letícia, a atuação da Rede de Atenção à Saúde, aliada à realização do autocuidado pelas próprias usuárias, irão fomentar a prevenção e diagnóstico precoce destes agravos. “As equipes serão também responsáveis pelas ações de promoção da saúde, coordenação do cuidado e seguimento da mulher por toda a linha de cuidado”, destaca a referência técnica.

Programa Cuidar na Hora Certa – Saúde Aqui Tem Pressa

No dia 18 de outubro de 2024, o Governo de Minas lançou o Programa Cuidar na Hora Certa – Saúde Aqui Tem Pressa, para o enfrentamento do câncer de mama no estado. Com a iniciativa, o Governo de Minas vai destinar cerca de R$24,4 milhões em recursos estaduais para o custeio das ações, sendo que já em 2024 serão gastos R$9,8 milhões.

O programa é um componente do Programa Estadual de Enfrentamento ao Câncer e visa reduzir a morbimortalidade associada à doença, por meio de estratégias para a detecção precoce, o diagnóstico rápido e o tratamento adequado, em tempo oportuno, garantindo um prognóstico mais favorável.

Cuidado com a mulher em Minas

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) reforça a necessidade de um cuidado permanente e inclusivo para todas as mulheres, destacando ações e iniciativas que promovem a saúde feminina.

A SES-MG tem implementado diversas ações para garantir o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Entre essas ações, destacam-se:

Campanhas de Conscientização: Realização de campanhas educativas que incentivam a realização de exames preventivos, como a mamografia e o Papanicolau.

Apoio às Unidades de Saúde: Fortalecimento das unidades de saúde com equipamentos e capacitação de profissionais para melhor atender a população feminina.

Programas de Prevenção: Desenvolvimento de programas específicos para a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, com foco na detecção precoce e no tratamento adequado.

Fomento e qualificação dos serviços que integram as Linhas de Cuidado do Câncer de Mama e de Colo de Útero, buscando a organização da Rede de Atenção.

Organização dos fluxos de regulação do acesso aos Centros e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia.

Câncer de mama e de colo do útero

O relatório “Situação do Câncer de Mama em Minas Gerais 2021 da SES-MG” traz a série histórica dos óbitos por câncer de mama no estado. Em 2020, foram registrados 1.762 óbitos de mulheres por neoplasia da mama, com uma taxa bruta de mortalidade de 16,79 óbitos por 100 mil mulheres. As regiões com as taxas mais elevadas foram Triângulo do Sul, Centro e Sudeste.

Dados de Câncer de Mama em Minas Gerais

Ano Casos Taxa Bruta (por 100 mil) 2016 1538 14.66 2017 1629 15.52 2018 1586 15.11 2019 1700 16.2 2020 1762 16.79

Em relação ao número de mortes por Câncer de Colo do Útero, em Minas Gerais, o relatório “Situação do Câncer de Colo do Útero em Minas Gerais 2021” traz os dados evidenciados na tabela abaixo.

Ano Casos Taxa Bruta (por 100 mil) 2016 423 4.03 2017 456 4.35 2018 449 4.28 2019 456 4.35 2020 452 4.31

O número de mortes de mulheres causadas por neoplasia maligna de mama, nos 39 municípios da Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte, passou de 544 em 2019 para 580 em 2022. De acordo com dados preliminares do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), em 2023, 565 mulheres morreram de câncer de mama nesta região.

Por SRS Belo Horizonte