Saúde da mulher: a importância dos cuidados constantes e durante a gestação

A ginecologista e obstetra do Casu – Hospital Irmã Denise, Danielle Fiorin Ferrari Novais, explica qual o momento de se iniciar este acompanhamento

CARATINGA – A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) apontou que o Brasil tem 51,7% de mulheres compondo a população brasileira. As mulheres são a maior parte da população e têm uma expectativa de vida maior que a dos homens. No país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida ao nascer, em 2019, é de 80 anos para mulheres e de 73 anos para homens. As mulheres têm aspectos muito específicos quando se trata de saúde, e independente da idade, de bebê à idosa, a mulher precisa manter os cuidados essenciais com a saúde, de forma a garantir uma boa qualidade de vida.

Quando se fala em saúde da mulher há especificidades únicas que devem ser levadas em consideração, relacionadas diretamente com a anatomia da mulher e a sua capacidade de gestação. Por isso, o acompanhamento da saúde feminina com o ginecologista se faz tão fundamental, pois essa especialidade é a responsável por entender todas essas particularidades.

A médica Danielle Fiorin Ferrari Novais, que é ginecologista e obstetra do Casu – Hospital Irmã Denise, fala nesta entrevista sobre a saúde da mulher em suas diferentes fases da vida, mas principalmente durante a gestação e no momento mais esperado por qualquer gestante que é o parto.

Existe uma idade certa para iniciar as consultas com o ginecologista?

Não existe uma idade específica para iniciar a consulta com ginecologista. É aconselhável fazer a primeira consulta quando iniciar a primeira menstruação (conhecida como menarca), pois assim podemos retirar dúvidas e orientar sobre esse período. Outro momento importante é quando começar a atividade sexual, para orientar sobre prevenção de doenças e formas de contracepção.

Qual a importância de a mulher realizar consultas regulares ao ginecologista?

É fundamental as mulheres fazerem consultas periódicas, a princípio anuais, com isso, podemos diagnosticar de forma precoce diversas doenças, como alteração em preventivo, câncer de mama, além de retirar dúvidas para melhorar qualidade de vida da mulher.

Quais os principais cuidados com a saúde da mulher ao descobrir a gravidez?

O ideal é a mulher sempre planejar a gestação, assim ela realiza exames pré-concepcionais e já utiliza as vitaminas necessárias. Caso a gestação ocorra de forma não planejada, assim que descobrir, deve iniciar o pré-natal e realizar exames laboratoriais e ultrassonográficos para o acompanhamento e diagnóstico precoce de possíveis complicações que podem ocorrer durante a gestação.

Como se dá a escolha do tipo de parto mais adequado?

A escolha a princípio é da gestante. Nós médicos temos o dever de informar os benefícios de cada parto. O que sempre aconselho as minhas gestantes durante o pré-natal, é buscar sempre informações atualizadas, para assim elas escolherem a via de parto em que elas se sentem mais seguras.

Qual a estrutura profissional e física que as grávidas de Caratinga e região podem esperar do Casu – Hospital Irmã Denise?

A escolha do hospital faz toda a diferença. A estrutura hospitalar e profissional do Casu é excelente, aqui nós encontramos todos os recursos necessários para um ótimo acompanhamento tanto das consultas como durante período da internação até a alta. O atendimento do Hospital Irmã Denise é muito acolhedor e humanizado, tornando ainda mais especial esse momento do parto!