Saúde bucal itinerante em Caratinga

OdontoSesc realiza atendimentos na Praça da Estação

CARATINGA- Já estão disponíveis os serviços da unidade móvel ‘OdontoSesc’ em Caratinga. O projeto de saúde bucal itinerante, em parceria com o Sindicato do Comércio de Caratinga e Prefeitura pretende atender 59 pacientes, totalizando 236 consultas, até o dia 17 de setembro de 2021.

Conforme o secretário de Saúde Erick Gonçalves, a carreta tem por objetivo ofertar diversos tratamentos para os cadastrados. “Serão tratamentos ofertados a pacientes que já têm o cadastro no nosso Centro de Especialidades Odontológicas e aqueles que precisam de cirurgias, de tratamento de canal, limpezas e de entre outros procedimentos odontológicos. É importante salientar que não é somente uma consulta, eles serão acompanhados, a carreta ficará uma média de dois meses no município de Caratinga para fazer esse tratamento por completo, para cuidarmos da saúde bucal da nossa população”.

Erick ainda ressalta o protocolo sanitário de segurança do Sesc, para evitar o contágio do Novo Coronavírus. “Vale lembrar que a profissão odontológica é de risco de contaminação da covid-19, pois está em contato direto com a boca do paciente. Então, esse protocolo foi atualizado, vamos continuar fazendo a seleção através do Centro Odontológico de tanto aquelas pessoas usuárias comuns e também nossos trabalhadores do comércio, para fazermos o tratamento deles”.

Célio Lacerda, representante do Sindicomércio, destaca a importância desta parceria em saúde. “O Sindicato do Comércio Varejista de Caratinga vem buscando há muito tempo implementar atividades que tragam na prática não só o benefício para o comércio, mas, também para toda a comunidade. A parceria viabilizou esse processo, que é uma saída do Sindicato das quatro paredes para a comunidade se beneficiar diretamente do princípio sindical, que antes estava restrito só a atividade do sindicato e agora leva saúde para a população”.

O vice-prefeito Ronaldo de Carvalho afirma que o OdontoSesc reforça o atendimento à demanda de saúde bucal do município. “É uma satisfação muito grande, ainda mais em tempos de pandemia, Caratinga tem sido referência na saúde. Já fui integrante do sindicato, sabemos que o papel é geração de emprego, renda e essas parcerias na saúde pública vêm a fortalecer no atendimento a nossa demanda. Agradecemos a essas parcerias que podem nos ajudar e também a questão do atendimento rápido na Odontologia”.

OS ATENDIMENTOS

Aloísio Ribeiro, supervisor de serviços odontológicos do Sesc Minas explica quais serviços são ofertados pelo Sesc. “Média complexidade, restaurações, cirurgias dentárias, tratamento de canal, raspagem, limpeza e tratamentos que precisam de raio x. São funcionários do Sesc Minas, sendo três dentistas e duas técnicas em Saúde Bucal, vamos atuar em revezamento em uma cadeira odontológica”.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta, sendo de terça a quinta nos horários de 8h às 18h, com intervalo para almoço de duas horas. “Alguns horários são destinados ao nosso deslocamento para Valadares, nos dias de segunda e sexta, onde fica nossa base. Na segunda começamos às 10h finalizando às 18h e na sexta-feira finalizamos às 15h para deslocar novamente para Valadares”.

A carreta está estacionada na Praça Cel. Rafael da Silva Araújo, 100, bairro Salatiel.