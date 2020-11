Saúde: as propostas dos candidatos de Caratinga

DA REDAÇÃO- O pleito de 15 de novembro está se aproximando. Dentre os principais anseios apresentados pela população está a atenção à saúde. Nesta edição, o DIÁRIO traz as propostas dos candidatos ao executivo de Caratinga, de acordo com o que foi apresentado em seus planos de governo. Os documentos estão disponíveis pelo DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral. Confira:

Cabo Fabiano Lima e Marcos Meireles- PATRIOTA

– Conhecer as necessidades da área da saúde, e elaborar um planejamento para o atendimento das prioridades;

– Remodelar a atuação e a gestão da saúde do município, por meio da organização da a atenção primária à saúde, priorizando a área de promoção da saúde e prevenção de doenças, reduzindo, no médio prazo, os custos e a demanda por serviços hospitalares e as filas por tratamentos diversos;

– Ampliar o Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior vulnerabilidade, de acordo com os resultados de zoneamento e ouvidoria permanente em cada bairro;

– Agir na prevenção de epidemias através da reestruturação da Vigilância Sanitária, a partir da constatação das necessidades levantadas e realizar ações preventivas e curativas, além das ações de predição;

– Avaliar a necessidade de construção de novas unidades básicas de saúde, bem como a recuperação e reestruturação das unidades já existentes, buscando melhorar de forma permanente a infraestrutura das unidades de saúde do município;

– Promover a humanização na rede de saúde pública, buscando promover a excelência no tratamento aos pacientes e familiares, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da população, como promoção de orientações sobre saúde e atividades físicas;

– Criar de um calendário permanente de capacitação dos profissionais da saúde, para sua valorização;

– Descentralização da Secretária Municipal de Saúde;

– Criar o Bio cadastramento de todos os Carantiguenses, mediante prontuário eletrônico, com finalidade de prevenir possíveis passivos epidemiológicos e sanitários.

– Introduzir o Programa de Limpeza dos Lotes vagos, como prevenção de doenças urbanas.

Dr. Giovanni e Kenia- (PP / PTB / REDE / PV / PSL / PODE / CIDADANIA / PTC)

– Implantar uma policlínica no Bairro Santa Cruz;

– Ampliar o atendimento de especialidades no Centro de Saúde;

– Manter os programas e projetos em funcionamento atualmente;

– Montar um serviço de tomógrafo na UPA;

– Pleitear, junto às demais esferas de Governo, a ampliação das parcerias, na busca de mais recursos para o município;

– Promover capacitações de servidores e profissionais da Saúde, a fim de garantir a melhoria e a humanização do atendimento na Rede de Saúde Pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado, que responda efetivamente à expectativa da população;

– Construir o centro de Convivência da Melhor Idade, onde o cidadão desta faixa etária encontrará atendimento médico, fisioterápico, fonoaudiólogo, nutricional, assistência jurídica, lazer e vida social;

– Disponibilizar ambulâncias para os distritos;

– Melhorar os sistemas de transporte do TFD;

– Estruturar convênio com a Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, com vistas à possibilidade de oferta de curso de mestrado em Administração Pública no polo de Caratinga;

– Descentralizar a Gestão Financeira e Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, com objetivo de tornar a Secretaria Municipal de Saúde mais eficiente.

Dr. Welington e Ronaldo da Mila- (MDB / DEM / PSB / PSD / PSC / PL / AVANTE / PROS)

– A Saúde, direito constitucionalmente assegurado a todos é o bem maior de qualquer pessoa. Propiciar Saúde a todos implica uma série de ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação de doenças, de forma universal, integral e equânime.

– A taxa de mortalidade infantil indica qual é a chance de sobrevivência no primeiro ano de vida, sendo um indicador importante para avaliar as condições de bem-estar social, moradia, renda, mas também – e, talvez, principalmente – o compromisso de determinada sociedade em proteger a sua renovação geracional. O Pré-natal é um grande aliado na redução da taxa de mortalidade infantil, pois ele permite o acompanhamento sistemático da gravidez, devendo ser prioridade nas ações da prefeitura.

– Para que a Atenção à Saúde de Caratinga possa se tornar modelo de excelência, são necessárias a implementação das seguintes ações:

– Revisar os processos com foco em celeridade, redução de retrabalho e desperdícios em vista de se mapear, aperfeiçoar e padronizar os processos, com foco em melhorias de trâmites que tenham impacto no combate às situações de saúde pública, de forma preventiva, focada na redução do número de novos surtos.

– Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da população.

– Aperfeiçoar a gestão do dia a dia nas unidades de saúde com o objetivo ampliar a celeridade e qualidade do atendimento à população, seja em atendimento de rotina ou eletivos.

– Construir e revitalizar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros onde a maior demanda de atendimentos, visando suprir a demanda da população.

– Aumentar a oferta de medicamentos gratuitos para o tratamento de doenças, principalmente as crônicas ou de medicação de uso contínuo.

– Implementar meio de entrega de medicamentos para pacientes idosos ou que possuem alguma dificuldade de mobilidade.

– Reduzir o tempo de espera no atendimento aos pacientes nas unidades de saúde e na marcação de consultas com especialistas.

– Melhorar a infraestrutura das unidades de saúde, junto aos governos estadual e federal.

– Realização de mutirões periódicos para consultas, cirurgias eletivas, promoção de campanhas itinerantes em todos as áreas, voltadas a exames oftalmológicos, diabéticos, ginecológicos e urológicos.

– Desenvolver ações de monitoramento, controle, avaliação, regulação e informação em saúde, com foco no fortalecimento da gestão, subsidiando o processo de tomada de decisão e contribuindo para a sustentabilidade do SUS.

– Ampliar a utilização do Prontuário Eletrônico, tornando sua utilização obrigatória e utilizando suas funcionalidades para a melhoria dos indicadores de vacinação infantil, pré natal, exames de rotina e na Estratégia de Saúde da Família.

– Implementar ações de parceria com hospitais e clínicas das regiões vizinhas para reduzir a fila de exames, consultas e cirurgias eletivas.

– Implementar melhorias no transporte para o atendimento de urgência em outro município dentro do tempo adequado. Implementar programas para promover o bem estar e a saúde da população, como atividades físicas para todas as idades, atendimento psicológico, bem como aulas de aperfeiçoamento de habilidades e profissional.

– Estruturar programa para acompanhamento das gestantes, desde o início da gravidez, acompanhamento do pré-natal e do recém nascidos, de forma que toda gestante que cumprir mais de nove exames pré-natais receberá um kit para o recém-nascido.

– Fornecer cursos de aperfeiçoamento para agentes de saúde.

– Criar metodologia de avaliação e bonificação dos profissionais de acordo com o desempenho obtido pelos atendimentos.

João Bosco e Márcio Didi- (PT / PDT)

– Revitalizar a casa de apoio em BH para acolher pacientes em tratamentos TFD;

– Impulsionar o Hospital Regional de Caratinga com o aumento substancial no número de Leitos, e criando nesta unidade, condições para o atendimento integral dos pacientes do PNE (Pacientes com Necessidades Especiais);

– Melhorar o Programa Saúde da Família, através da contratação de mais profissionais;

– Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente à expectativa da população;

– Atender à demanda gerada no município, dentro do princípio da universalidade, com atenção integral à saúde, de forma humanizada e com equidade;

– Ampliar os programas do Ministério da Saúde, tais como Programa Saúde da Família (PSF), Saúde Bucal e demais;

– Readaptar Programa Brasil Sorridente com normas atuais;

– Programa de Atendimento Domiciliar (PAD);

– Programa de Internação Domiciliar (PID);

– SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) complemento da UPA que foi iniciada na gestão passada (2009 a 2012);

– CAPS III (Centros de Atenção Psico – Social) sendo que anteriormente foi o CAP’s AD;

– Saúde do Idoso;

– Saúde da Mulher, entre outros;

– Garantir o atendimento da demanda de partos no município;

– Reestruturar os serviços de pronto – atendimento, adequando-os à demanda das diferentes regiões, mantendo serviços 24 horas e compatíveis com as necessidades da população;

– Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos à população na rede de saúde ou em domicílio;

– Ampliar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde;

– Captar recursos junto ao programa Brasil Sorridente para a melhoria do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e para a construção de outra unidade para o atendimento exclusivo de crianças em idade escolar o “dentinho” (codinome);

– Criar e reestruturar a Vigilância Sanitária, a partir de constatação das necessidades levantadas e realizar ações preditivas, preventivas e curativas e trabalhar no programa “Dengue Zero”;

– Aprimorar os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiência, DST/AIDS e de saúde mental;

– Capacitar os servidores para o atendimento humanizado;

– Propiciar a capacitação de profissionais nas áreas de geriatria, e outras;

– Informatização total da secretaria, em especial com “prontuário eletrônico” em todas UBS e Postos de Saúde, na sede e zona rural do município de Caratinga.