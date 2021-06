Saúde anuncia vacinação contra COVID-19 de adultos a partir de 57 anos

O secretário Municipal de Saúde, Erick Gonçalves, anunciou que a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de junho, a equipe da secretaria dará início à vacinação contra COVID-19 de adultos a partir de 57 anos.

O público-alvo poderá ir até as Unidades Básicas de Saúde de 8h às 10h30 e de13h às 16h30 para receber a vacina. Vale ressaltar que aquelas pessoas que moram em áreas descobertas por PSFs devem comparecer à Unidade V.

No momento da vacinação é indispensável a apresentação do documento de identidade, comprovante de residência e cartão de vacina.