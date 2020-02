Saudade: Como lidar?

Internautas relatam do que sentem mais falta, Psicóloga faz reflexão sobre o assunto

CARATINGA- Saudade de alguém, de algum lugar ou de algum momento. Todo mundo já teve ou tem o sentimento de falta. Alguns lidam com tranquilidade, outros, com dificuldade principalmente quando o assunto é conviver com a partida de uma pessoa querida.

E por falar em saudade… O DIÁRIO fez uma enquete em suas redes sociais com a seguinte pergunta: “De que ou de quem você sente saudade?”. Muitas e variadas foram as repostas, que serão divulgadas anonimamente nesta reportagem.

A psicóloga Rejane Nascimento também fala sobre o assunto, já que no último dia 30 de janeiro foi o Dia da Saudade.

O que é a saudade?

Conforme Rejane, saudade é um sentimento “intenso, delicado e melancólico”, devido ao afastamento de uma coisa, um lugar, uma pessoa ou ausência de experiências prazerosas já vividas. “Sentir saudades muitas vezes nos leva a um estado emocional profundo, havendo uma mistura das tristezas com os afetos provocando uma vontade sentir algo que sabemos que não vai acontecer, mesmo quando mantemos a esperança viva, pois é algo que já passou”.

Rejane explica que existem diferentes formas de lidar com a saudade. “Devemos compreender que tudo depende de como a significamos. Podemos sentir o que vou chamar agora de “saudade boa” que é uma saudade saudável onde lembramos com alegria das coisas que já se passaram. E temos a saudade que vem acompanhada de uma dor. Nestes casos devemos ficar atentos, pois colocar para fora a dor que é sentida é muito importante e podemos fazer isso de várias maneiras”.

“Se quando você sente saudade sua necessidade é de chorar e isso te faz bem, então permita-se ao choro”, recomenda a psicóloga, frisando ainda que outra forma de lidar com este sentimento é mudar o foco. “Ou seja, se a saudade aparece você pode distrair-se fazendo o que gosta. A meditação também é um modo de driblar esse sentimento dolorido, ao concentrar-se na música os pensamentos passeiam pela nossa mente sem se fixar, proporcionando um alívio. Animais de estimação é uma outra opção quando falamos de saudade, troca de carinho entre o humano e o animal é reconfortante e nos dá energia”.

De acordo com Rejane, a saudade tanto pode nos fazer sofrer ou abrir caminhos para mais oportunidades: tudo depende de como a vivenciamos. “Respeitar o tempo e ficar em paz com o agora, ser gentil com você mesmo é primordial para uma saudade saudável. Compreendendo que este sentimento não é ruim, pois só sentimos saudade do que foi bom, assim damos um novo significado a essa palavra deixando-a menos dolorida”.

Quando é necessária uma ajuda profissional

Muitas pessoas se questionam quando procurar auxílio especializado. Rejane afirma que a ajuda profissional é primordial quando o vazio melancólico prejudica o dia a dia, impedindo a adaptação ao presente. “A dor do que ficou para trás transborda em nossa rotina, provocando um desânimo com a possibilidade de viver melhor no agora gerando distúrbios emocionais, como ansiedade e depressão”.

Rejane analisa que quando acreditamos que o passado nos dava mais alegria que o presente, é necessário reavaliar, observar e compreender nossas distorções de pensamentos e algumas vezes não conseguimos fazer isso sozinhos. “Se a saudade é recorrente e nós não conseguimos reduzir seu impacto sobre a nossa rotina e começamos a sentir tristeza em grandes níveis, isso além de retirar nossa energia, traz o estresse por não conseguirmos nos adaptar ao presente. Quando essa situação se torna constante podemos desenvolver os distúrbios emocionais citados acima. Para evitar que isso aconteça, é importante o acompanhamento profissional. Gostaria de encerrar dizendo através de uma poesia que toda saudade tem sua beleza”.

======

Saudade

Tudo que lembramos com saudade

Traz uma verdade

Reviver temos vontade,

Mas não há possibilidade.

Entendo que não tenho este sentimento a toa

E que a saudade é boa.

Penso naquilo que vivi,

Mas vejo que agora estou aqui,

Assim quando olho para trás

Vejo linhas escritas,

E compreendo que a saudade não é maldita,

Mas sim, bonita.

A saudade tem sua beleza

E deve ser olhada com leveza.

Rejane Nascimento

=====

Relatos de saudades

Confira os relatos dos internautas do DIÁRIO:

“Eu sinto saudade do meu amado pai e também de um amigo”

“Da minha família reunida”

“Do meu falecido avô Raimundo”

“De ficar na rua até tarde e não correr o risco de ser assaltado ou morto”

“Da minha mãe”

“Minha família”

“Minha vó e um primo”

“Da minha vida há oito anos”

“Infância”

“Quando eu era adolescente, não tinha tantas responsabilidades igual tenho hoje”

“Dos que já partiram”

“Do meu pai”

“Saudades imensas da minha irmã e da minha mãe”

“Saudades de Caratinga”

“Saudades dos meus pais que já faleceram”

“Saudades do meu passado”

“Do meu falecido avô José Gonçalves”

“Saudades do tempo que eu era feliz e não sabia”

“Do meu vozinho que foi morar com Deus”

“Do meu pai e meus avós”

“De quando eu sorria sem medo”

“Do meu pai que faleceu em 2017, muita saudade”

“De como a vida costumava ser”

“Saudades de quando as pessoas se olhavam, conversavam entre si. Hoje os celulares tomaram conta”.

“Minha tia e minha mãezinha”

“Saudades de poder viver sem ter medo de ser estuprada, assediada, assaltada, etc”

“Da minha infância há 12 anos”

“Da casa da minha mãe em Entre Folhas”

“Da minha filha que virou um anjinho: Cecília”

“Meu esposo, pai, irmão, mãe …”

“De ficar sentada na minha querida Rua do Buraco até tarde, conversando com os amigos”

“De sair sem medo de acontecer algo ruim. Antes a gente era mais feliz”

“Do meu pai que partiu há três anos, muita saudade”

“De ser criança”

“Mãe, Lury, meus avós e tio Dionísio”

“De quando a gente podia fazer festa, vizinho não chamava a polícia e sim ia para festa curtir com a gente”

“De quando as pessoas eram menos falsas e mais honestas”

“Das festas do Silvio Carlos, Feira da Amizade e do Maió e Mió São João de Minas”

“Saudade dos meus avós Dalva e Paulo Peron”