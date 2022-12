Sargento da reserva da PMMG morre em acidente na BR-458

Um militar veterano da Polícia Militar de Minas Gerais foi vítima de um acidente fatal, na BR-458, entre o distrito de Vale Verde e Iapu, por volta de 1h40 da madrugada desta segunda-feira (19). O acidente envolveu um caminhão F4000, com placas de Ubaporanga e um VW Crossfox, com placas de Ipatinga, dirigido por Fernando Vieira, de 60 anos, residente em Bugre. Fernando era militar reformado (aposentado da PM).

Ficou apurado no local dos fatos que o caminhão trafegava sentido a Caratinga e o Crossfox trafegava em uma subida sentido a Ipatinga. Chovia de forma intensa no momento e a visibilidade era baixa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Ipatinga socorreu na cena do acidente quatro vítimas, dais quais, três estavam no caminhão e com lesões leves. O motorista do Crossfox, Fernando Vieira, foi encontrado já sem vida.

O condutor do caminhão, Jonatas Ferreira Martins, 34 anos, e os passageiros, Brenda Carolina de Oliveira Martins, 25 anos e Luiz Gabriel de Oliveira Lima, de 20 anos, foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Márcio Cunha, onde foram medicados. Jonatas e Luiz não tiveram ferimentos e Brenda teve ferimentos na testa.

O corpo de Fernando Vieira ficou retido entre as ferragens do Crosssofox e foi necessário cortar a lataria do carro para a remoção.

Os documentos e outros bens do policial da reserva ficaram sob responsabilidade da perita da Polícia Civil e o corpo liberado para ser levado para o Instituto Médico-Legal.

O caminhão, que não estava devidamente licenciado, teve a carga liberada pelo condutor a uma pessoa da família e o caminhão removido para um pátio credenciado do Detran.

Fonte: Diário do Aço