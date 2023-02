Saqueadores de cargas são detidos durante operação às margens da BR-116, próximo a Leopoldina

LEOPOLDINA – 24 pessoas foram detidas na tarde desta quinta-feira (09) às margens da BR-116, próximo a Leopoldina, durante uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil.

O motivo foi o saqueamento de carga, o que de acordo com o Código Penal é crime. Segundo informações, um caminhão carregado de iogurte e diversos produtos de laticínios tombou às margens da rodovia. Em poucos minutos vários veículos que passavam na rodovia, pararam para pegar a carga que ficou espalhada sobre a pista.

Os saqueadores só não contavam que rapidamente as forças de segurança chegariam. Seis veículos também foram apreendidos, sendo que no interior os policiais encontraram os produtos.

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina. Os envolvidos tiveram que prestar depoimento.

De acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, saquear carga de veículo tomado é furto. Os envolvidos podem receber pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Fonte: Rádio Muriaé