Parceria entre as secretarias de Assistência Social e Agricultura já entregou mais de 800 cestas a beneficiários do Bolsa Família

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Uma parceria entre as secretarias de Assistência Social e Agricultura, por meio e controle do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), está realizando o trabalho de direcionamento de cestas de alimentos (frutas, legumes e hortaliças) para famílias em vulnerabilidade social do município cadastradas no programa Bolsa Família. Desde o início do ano, 880 cestas já foram entregues para famílias do município.

Os critérios para as famílias receberem o benefício seguem o rígido critério técnico estabelecido pelos profissionais que atuam a frente da pasta, como reforçou o secretário de Assistência Social, Nilton Sebastião Barbosa.

“Sabemos que estamos vivendo um momento delicado por consequência da Pandemia. Porém, nosso trabalho não para e estamos atendendo às famílias com vulnerabilidade social com distribuição das cestas. Nossos profissionais atuam de forma segura e respeitando as normas de saúde para realizarem a distribuição. Estamos obedecendo às normas determinadas para favorecimento das famílias, pois temos que obedecer as regras de distribuição. Queremos ampliar o número de famílias beneficiadas, mas para isso pedimos as famílias que se dirijam ao CRAS para realizarem o cadastro no CadÚnico, pois este requisito é obrigatório para que possamos entregar as cestas as famílias, frisou o secretário.

Segundo o secretário de Agricultura, Francisco Dornelas, a distribuição, além de beneficiar as famílias carentes do município, também permite o beneficiamento dos produtores rurais, sobretudo os da agricultura familiar, pois o município adquire deles os alimentos que são usados para montagem das cestas que são entregues as famílias.

As famílias que precisarem ser atendidas pelo serviço, precisam estar cadastradas no CadÚnico – vinculado ao Governo Federal e Bolsa Família. O cadastro é feito pelos CRAS e está disponibilizado ao morador de segunda a sexta-feira.

Assessoria de Comunicação