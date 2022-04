HNSA lança programa “Valorize sua vida”

Teleorientação personalizada, descontos, financiamentos, parcelamentos e conta digital de saúde são alguns dos benefícios que estarão disponíveis por meio de assinatura

CARATINGA- Uma importante parceria na área de saúde foi firmada entre o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e o Programa Valorize a Sua Vida. O lançamento que acontecerá nesta quinta-feira (7) ainda marca o Dia Mundial do Saúde, com um pedal saindo em frente à Catedral- percurso Santa Cruz, Dom Modesto e Avenida Dário Grossi.

Teleorientação personalizada, descontos, financiamentos, parcelamentos e conta digital de saúde são alguns dos benefícios que estarão disponíveis por meio de assinatura.

Conforme Flávio Kataoka, diretor geral do HNSA, trata-se de um novo conceito de como cuidar da saúde, disponibilizando o acesso a serviços de tratamento e orientações com qualidade, de forma fácil, ágil e segura, com preços mais justos e acessíveis para a população da microrregião de Caratinga. “É uma novidade para todas as pessoas que querem cuidar bem de sua saúde. O Programa Valorize sua Vida é uma iniciativa do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em parceria com a empresa A&F Atividades e Serviços Médicos Ltda, lançando a população uma alternativa sobre cuidar bem da sua saúde. Para isso, o programa tem como base um grande princípio, de promoção à saúde e prevenção de doenças”.

De acordo com Flávio, através de uma assinatura, o paciente passa a contar com um serviço de consultoria em saúde. “Nossos consultores são especialistas na área de promoção e prevenção e ajudam a pessoa a entender melhor a sua saúde, aquilo que você precisa fazer para manter-se saudável e evitando doenças. Isso é muito importante porque a maior parte das pessoas não tem um planejamento de cuidado. Se tratando de saúde se faz necessária uma estratégia de atuação. Quais consultas e exames preciso fazer aquele ano, o que tenho que mudar no meu estilo de vida. Preciso usar algum medicamento? As pessoas têm muita dúvida de como gerenciar a própria saúde. O programa busca justamente uma consultoria personalizada, através do programa a pessoa terá direito a uma tele orientação, conversará online com consultores, que vão entrevistar, sabendo um pouco mais sobre ela, sua família e dar todo o suporte para aquilo que precisa”.

A intenção é também atuar nas principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas, que são o custo elevado dos tratamentos e a burocracia e difícil acesso aos diagnósticos para os problemas de saúde. “Às vezes não tem dinheiro, tem dificuldade na marcação da consulta. E o programa também traz a novidade da educação financeira. Como ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, para ter esse tipo de acesso”.

Por isso, será possível utilizar uma conta digital, voltada diretamente para a saúde utilizando o aplicativo Valorize a Sua Vida – Conta Digital. “Há uma conta digital específica para que a pessoa possa reservar e provisionar recursos financeiros para cuidar bem da sua saúde, mas, também traz parcerias onde através de um programa de descontos e cashback a pessoa consegue reduzir os seus custos com o tratamento de saúde. Além disso, o programa ainda oferece orientação de algumas coisas que são de mais fácil acesso pelo Sistema Único de Saúde, como utilizar bem o SUS. Então, além de proporcionar educação financeira, porque precisamos ter algum tipo de recurso para cuidar da nossa saúde, o programa também ensina caminhos de como a pessoa conseguir”.

Para casos mais urgentes, o paciente também receberá orientações, como explica Kataoka. “Às vezes a pessoa precisa de alguma cirurgia de emergência, uma situação de tratamento na gestação e o programa traz parcerias com instituições financeiras, para parcelamentos, créditos, para que se possa fazer isso de uma maneira suave, sem impactar muito financeiramente no seu bolso”.

Conforme Flávio, a ajudar a cuidar bem da saúde das pessoas passa a ser uma missão do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “O hospital já vem cumprindo há quase 105 anos a missão de cuidar quando as pessoas estão doentes, recuperar a saúde das pessoas. Agora o hospital dá um passo à frente, passa a se preocupar em evitar que as pessoas fiquem doentes, que recuperem melhor sua saúde. Isso é um grande avanço”.

Dia Mundial da Saúde

O provedor padre Moacir Ramos Nogueira destaca o evento de hoje e informa que a partir desta quinta-feira serão divulgadas as orientações de adesão ao programa. “O cuidado com a saúde é fantástico, programamos várias atividades, começando às 6h com o Pedal Valorize sua Vida e teremos um encontro de confraternização e café da manhã no Centro de Especialidades Médicas. Que seja um dia especial para marcar bem o Dia Mundial da Saúde com o lançamento do programa. Convido você para conhecer e participar desse programa que, certamente, vai mudar a sua vida. E o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora quer dar esse passo no cuidado e atenção na saúde das pessoas, que é o maior bem que nós temos, o maior tesouro. Por isso é preciso cuidar muito bem para evitar qualquer tipo de doença no futuro”.

Além disso, conforme o provedor, o programa que contribui na sustentabilidade do hospital. “Para que ele possa continuar mantendo sua missão de atender a toda a microrregião, fortalecendo as atividades do SUS”.

