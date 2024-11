São Sebastião do Anta recebe 36º Encontro do Leste Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O município de São Sebastião do Anta recebeu nessa quinta-feira (7), o 36º Encontro do Leste Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares.

Adirce Gonçalves, coordenador do Fórum do Leste Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, explicou que o objetivo do evento é fortalecer os conselhos tutelares, capacitar os conselheiros, para que eles possam, no seu dia a dia, estar bem preparados para atender as crianças e adolescentes, garantindo assim os direitos que porventura estejam sendo violados. “Então todo ano, no mês de janeiro, a gente faz uma reunião ampliada, onde definimos o calendário. Esse é o quarto evento desse ano que estamos realizando cumprindo aquilo que determinamos e aprovamos em janeiro. Na região leste são102 municípios, no qual representamos os conselheiros, e durante o ano, mais ou menos de dois em dois meses, a gente realiza um evento no município que porventura queiram nos receber”, disse Adirce Gonçalves.

A palestrante Beth Franca abordou o tema “A relação entre o conselho tutelar e a escola. “Essa relação de conselho tutelar e escola tem que ser muito próxima das duas instituições. Infelizmente a educação ainda não conhece o papel do conselho tutelar e o conselho tutelar também tem dificuldade de entender o papel da educação. Então a gente precisa aproximar essas duas instituições para que o direito da criança e do adolescente seja realmente efetivado, e quando se trata de educação o nosso papel como conselheiro tutelar é zelar pelos direitos da criança e do adolescente”, afirmou Beth Franca.

A conselheira tutelar de São Sebastião do Anta, Elidiane Carla de Souza, disse que o evento é de fundamental importância para trocas de experiências com os colegas de 30 cidades que participaram, e de muito aprendizado.

Os principais casos atendidos pelo conselho tutelar no município são de evasão escolar e abuso sexual. “Em nosso município a gente tem escola em tempo integral e temos uma demanda muito grande na questão de infrequência escolar, geralmente o adolescente não consegue ficar devido a ansiedade. Nossa cidade é de porte pequeno, mas a gente atende muito casos de abuso sexual”, contou Elidiane Carla de Souza.

Elisangela Perpétua Pereira Melo destacou que o encontro fortalece o aprendizado e falou do seu sentimento com conselheira tutelar pela primeira vez em São Sebastião do Anta. “Estou muito feliz enquanto conselheira tutelar, encontramos muitos desafios, muitos problemas, mas ao mesmo tempo, é muito gratificante”, disse.