São Sebastião do Anta: Maioria do eleitorado ainda não cadastrou biometria

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA- 5.599 eleitores aptos a votar nas eleições de 2020. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, que ainda revelam que a minoria está registrada com biometria (42,72%). Nenhum eleitor solicitou a inclusão de seu nome social no título de eleitor.

Eleitorado Com biometria Com biometria (%) Sem biometria Sem biometria (%) 5.599 2.392 42,72% 3.207 57,28%

EVOLUÇÃO DO ELEITORADO

No pleito de 2016, São Sebastião do Anta contava com 5.505 eleitores. A evolução do eleitorado apontou o crescimento do número de eleitores de uma eleição para outra.

GÊNERO

Sobre a identidade de gênero (masculino, feminino ou não informado) declarada pelos eleitores ao se cadastrarem ou atualizarem suas informações de cadastro na Justiça Eleitoral; 2.805 eleitores se declararam como homem (50,10%) e 2.793 como mulher (49,88%).

Dos homens, 312 têm entre 35 a 39 anos. A maioria deles é solteiro (1.662 ) e 1.070 são casados. Dentre as mulheres, 1.294 são solteiras e 1.291 casadas.

Gênero Quantitativo Porcentagem (%) Feminino 2.793 49,88% Masculino 2.805 50,10% Não Informado 1 0,02%

FAIXA ETÁRIA

Com idade de 35 a 39 anos são 627 eleitores, o que corresponde a 11,20%. 601 têm entre 30 a 34 anos (10,73%). 50 (0,89%) são eleitores que têm 16 anos e vão votar pela primeira vez, a maioria mulheres. 215 eleitores têm acima de 79 anos, sendo, quatro deles com 100 anos ou mais.

Faixa etária Quantitativo Porcentagem (%) 100 anos ou mais 4 0,07% 95 a 99 anos 20 0,36% 90 a 94 anos 35 0,63% 85 a 89 anos 55 0,98% 80 a 84 anos 101 1,80% 75 a 79 anos 100 1,79% 70 a 74 anos 170 3,04% 65 a 69 anos 228 4,07% 60 a 64 anos 295 5,27% 55 a 59 anos 342 6,11% 50 a 54 anos 391 6,98% 45 a 49 anos 496 8,86% 40 a 44 anos 583 10,41% 35 a 39 anos 627 11,20% 30 a 34 anos 601 10,73% 25 a 29 anos 558 9,97% 21 a 24 anos 530 9,47% 20 anos 133 2,38% 19 anos 107 1,91% 18 anos 100 1,79%

17 anos 73 1,30% 16 anos 50 0,89%

ESTADO CIVIL

Em relação estado civil dos eleitores aptos a votar, o grupo mais representativo é de eleitores solteiros (52,80%). Outros 2.361eleitores se declararam casados.

Estado civil Quantitativo Porcentagem (%) Divorciado 156 2,79% Separado Judicialmente 27 0,48% Viúvo 98 1,75% Casado 2.361 42,17% Solteiro 2.956 52,80% Não Informado 1 0,02%

GRAU DE INSTRUÇÃO

A maioria dos eleitores declarou ter Ensino Fundamental Incompleto (27,97%); outros 940 votantes declararam ler e escrever. Já os com Ensino Superior correspondem a 244 (4,69%) e Incompleto 140 (2,69%). 413 eleitores se declararam analfabetos.

Grau de instrução Quantitativo Porcentagem (%) Superior Completo 137 2,45% Superior Incompleto 67 1,20% Ensino Médio Completo 590 10,54% Ensino Médio Incompleto 1.010 18,04% Ensino Fundamental Completo 313 5,59% Ensino Fundamental Incompleto 1.775 31,70% Lê e Escreve 1.251 22,34% Analfabeto 455 8,13% Não Informado 1 0,02%

ELEITORES COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

O quantitativo de eleitores com deficiência aptos a votar na eleição, com estatísticas referentes aos tipos de deficiências declaradas e efetivamente comprovadas nos cartórios eleitorais apresenta 13 eleitores com algum tipo de deficiência.

Cinco se declararam portadores de deficiência de locomoção (38,46%). Deste grupo, são três homens e duas mulheres.

Tipos de deficiência Quantitativo Porcentagem (%) Deficiência Auditiva 2 15,38% Dificuldade Para O Exercício Do Voto 1 7,69% Outros 4 30,77% Deficiência De Locomoção 5 38,46% Deficiência Visual 1 7,69%