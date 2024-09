Maninho tem 70,7% das intenções de votos válidos

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA- O DIÁRIO publica na edição desta quarta-feira (25), pesquisa eleitoral para avaliação dos candidatos à Prefeitura de São Sebastião do Anta.

A coleta de dados aconteceu entre os dias 18 e 19 de setembro de 2024. De acordo com o número de entrevistados (362), a margem de erro máxima é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o registro MG-01196/2024.

Maninho (PSDB) foi o mais citado com 64,1% de intenções de votos, o que em votos válidos evolui para 70,7%. Já o adversário Ita Pacheco (MDB) foi lembrado por 26,5% dos entrevistados, o que corresponde a 29,3% das citações em votos válidos. Seguindo a forma de totalização dos resultados das Eleições (TSE) são considerados votos válidos somente os votos nominais (aqueles dados aos candidatos), descartados os brancos e nulos.

Quanto aos indecisos, 8% disseram que não sabem em quem votar ou não opinaram. Brancos e nulos corresponderam a 1,4%.

A pesquisa também apresentou a rejeição dos eleitores a candidatos. Questionados “Se as eleições fossem hoje em quem você não votaria para prefeito?”, 40,1% dos entrevistados citaram Ita Pacheco e outros 13,5% Maninho.

Coleta realizada nos seguintes bairros e distritos do município de São Sebastião do Anta: Centro, Nossa Senhora Aparecida, Bela Vista, Vila Belmiro, Jardim Nova Esperança, Floresta, Novo Mundo, Nossa Senhora do Carmo, Primavera, Córrego do Parado, Córrego do Anta, Córrego das Águas Claras, Comunidade Divino Espírito Santo (Pronaf), Vila Miguel, Córrego do Sabino, Córrego do Balão e Córrego do Açude.