São Pedro do Avaí: Três pessoas morrem em colisão de dois carros na BR-116

MANHUAÇU (MG) – Três pessoas morreram num acidente no km 582,2 da BR 116, local conhecido como reta de São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu, na noite de sábado, 06/05.

A colisão frontal aconteceu por volta de 21:30 horas e envolveu um Gol, conduzido por Brendon Henrique Martins Dutra, 30, e um Celta, conduzido por Mauro Sergio da Silva, 34 anos, e que tinha a mãe dele, Lucimar Afonso da Silva, 57 anos, como passageira. Os três morreram.

Conforme a reportagem do Portal Caparaó, após a batida, o Celta saiu da pista e capotou, tendo projetado o motorista para fora do veículo.

Equipes do SAMU; Corpo do Bombeiros de Manhuaçu; da EcoRioMinas e Polícia Rodoviária Federal se dirigiram para o local.

O trânsito ficou fechado nos dois sentidos da rodovia por quase três horas, até que fosse finalizado os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, retirada dos corpos e remoção dos veículos.

“O impacto foi muito violento, os dois veículos ficaram com as frentes destruídas, destroços ficaram espalhados pela pista. Os ocupantes dos dois veículos já estavam sem sinais vitais sendo um no gol preso às ferragens e uma mulher dentro do celta e a terceira vítima estava caída próximo ao acostamento também sem sinais vitais” explicou Sargento Maiquel, do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal que chamou a atenção pela quantidade de acidentes neste sábado, 06.

“Este foi um dia atípico em nossa região. Foi o quinto e mais grave acidente registrado por nós neste plantão. Desde o início da manhã aconteceram colisão e atropelamentos nas BRs 116 e 262”, disse o PRF Heringer.

Fonte: Portal Caparaó