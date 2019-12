São Judas conquista Regional 2019

Equipe recém-criada venceu o Santa Bárbara na disputa de pênaltis

CARATINGA – O Estádio Dr. Maninho recebeu um ótimo público nesta tarde de domingo (1) para mais uma decisão de Campeonato Regional. Depois da primeira partida em Santa Bárbara que terminou em zero a zero, dessa vez a expectativa era que pudéssemos assistir um jogo bem melhor que o primeiro. Afinal, chegaram a final dois times de muita qualidade, com jogadores experientes. A torcida do Tubarão compareceu em maior número confiante na conquista do tricampeonato. Pelo lado do recém-criado São Judas, a torcida do bairro Limoeiro também compareceu em menor número, porém, barulhenta e cheia de confiança na conquista do primeiro título de sua história.

Quando a bola rolou, novamente faltou as duas equipes colocarem em prática toda a qualidade que esperávamos. O Santa Bárbara até criou melhor oportunidades. Entretanto, faltava acertar o último passe que deixaria os atacantes em melhore condições para marcar. Pelo lado da Arara Azul (mascote do São Judas), o time demonstrava ansiedade pra definir os lances. O meio-campo não conseguia encontrar os espaços para a criação, assim, por diversas vezes os zagueiros tentaram as ligações diretas. O primeiro tempo terminou mesmo em zero a zero.

Na volta para a etapa complementar, o técnico Dedéu mexeu no São Judas tirando o apagado Nasley e colocando Mateus Madruga para dar mais dinâmica ao meio. A mexida funcionou e o time passou a ter mais presença ofensiva. Do outro lado, o técnico Dudu colocou o experiente Juninho do Pelota para aproveitar as oportunidades que seu time estava criando. O jogo melhorou, mas, o gol insistiu em não sair. O placar continuou em branco também no segundo tempo. São Judas e Santa Bárbara decepcionaram quem esperava um jogo com muitos gols. A decisão foi para as cobranças da marca penal.

O céu escureceu e uma forte pancada de chuva caiu sobre a cidade. O gramado do Dr. Maninho rapidamente ficou alagado em diversas partes. A chuva foi tão forte que da cabine era impossível identificar os cobradores. Ainda assim, a arbitragem deu condição para as cobranças que aconteceram na meta que dá fundos para o centro da cidade. Na série de cinco, o placar ficou em 3 a 3 com cada equipe desperdiçando duas cobranças. O goleiro Rafael foi o grande nome pegando duas cobranças da equipe do Tubarão. Na série de alternadas, o Tubarão desperdiçou, enquanto o São Judas acertou sua cobrança. Final, São Judas 4×3 Santa Bárbara.

O time criado este ano pelo desportista Zé do Alumínio, entra pra história conquistando seu primeiro título antes mesmo de completar um ano de vida.

FICHA TÉCNICA

São Judas: Rafael, M. Aurélio Peixe, Lucão, Junão, Vitinho, Rominho, Alan Camarão, Nasley (Mateus Madruga), Michelzinho, Hercules (Diego), Juliano. Técnico: Dedéu

Santa Bárbara: Gustavo, José Jr., Lucão, Raí, Cássio, Micael, Gladson (Xerife), Kanú, Gil, André (Renan), Josimar (Juninho do Pelota). Técnico: Dudu.

Arbitragem: Ricardo Satler “Alemão” foi o central, auxiliado por Cleomar Cabral e Márcio Machado. A experiência, do trio de Manhuaçu, certamente pesou muito para sua escolha para essa final. Alemão sem dúvida é atualmente o melhor e mais preparado árbitro da região. Disciplinarmente controlou o jogo logo dando uma bronca no técnico do Santa Bárbara, mostrando assim para o todos que não iria tolerar reclamações exageradas como é costume em Caratinga. Tecnicamente foi seguro acompanhando os lances bem de perto e inibindo reclamações. Ótima arbitragem.

Rogério Silva