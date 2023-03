São José do Mantimento: pneu de automóvel estoura e provoca acidente na Mg 111

O eixo traseiro de um Astra foi arrancado inteiro do veículo em um acidente ocorrido na segunda-feira (13), na MG-111, próximo ao trevo de São José do Mantimento. Segundo informações, o carro seguia sentido Manhuaçu, quando um dos pneus traseiro estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Descontrolado, o carro bateu em um barranco Apesar dos estragos, o condutor não ficou ferido.

O motorista de um Siena táxi parou no local para ajudar e uma moto acabou batendo na traseira do carro. Os ocupantes da motocicleta foram arremessados e ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Samu e levados para atendimento médico em Manhuaçu.

Fonte: Polícia 24h Minas