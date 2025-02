São João do Manhuaçu realizou Dia D de Combate à Dengue

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – A Prefeitura de São João do Manhuaçu realizou o Dia D de Combate à Dengue no último sábado (22), com ações de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti em toda a cidade. A mobilização foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a ação, foram realizadas visitas às residências, orientações sobre os cuidados preventivos e a coleta dos materiais inservíveis. O mutirão percorreu lotes vagos e recolheu diversos recipientes que podem acumular água.

Também foram distribuídos panfletos com o objetivo de alertar sobre os riscos da dengue e incentivar a prevenção.

O Dia D contou com a união da equipe de Endemias, em parceria com os profissionais das Equipes de Saúde da Família e do setor administrativo da Secretaria de Saúde.