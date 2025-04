São João do Manhuaçu celebra 33 anos com shows, rodeio e cavalgada

Cidade preparou programação especial entre os dias 25 e 27 de abril, reunindo moradores e visitantes em uma festa cultural

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU — O município de São João do Manhuaçu se prepara para comemorar, em grande estilo, seus 33 anos de emancipação político-administrativa. Entre os dias 25 e 27 de abril, a cidade será palco de uma programação diversificada, com shows musicais, rodeios e a tradicional Cavalgada da Amizade, evento que promete reunir centenas de cavaleiros e visitantes de toda a região.

As comemorações têm início na sexta-feira (25), a partir das 20h, com apresentação da dupla Felipe & Rodrigo, que promete animar o público ao som de sucessos do sertanejo universitário. A noite segue com a performance do DJ Duarth, garantindo pista cheia até a madrugada.

No sábado (26), a música continua com o cantor Sérgio Silva, que sobe ao palco às 20h. Logo em seguida, o DJ GH comanda as pick-ups, levando mais agito ao evento.

O ponto alto da programação acontece no domingo (27), com a tradicional Cavalgada da Amizade. A concentração será às 10h, no distrito de Pontões, de onde os cavaleiros seguem em direção ao Parque de Exposições. Ao final do percurso, os participantes serão recebidos com show do cantor Pepe Figueiredo, encerrando as festividades com chave de ouro.

Além das atrações musicais, a festa contará com rodeios durante todas as noites, sob o comando da equipe Rancho Alegre, garantindo emoção e adrenalina para os apaixonados pelo esporte.

A programação comemorativa é promovida pela Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu, por meio das secretarias de Cultura, Turismo e Governança, com o apoio da Câmara Municipal. “Toda a população está convidada a participar e celebrar a história, cultura e tradições da cidade”, ressalta a organização.