São João do Jacutinga recebe projeto “Praça- O Coração da Comunidade”

CARATINGA- O distrito de São João do Jacutinga será palco neste sábado (09) do lançamento do projeto “Praça- O Coração da Comunidade”, com a realização do 1º Festival Cultural.

O evento faz parte da revitalização da Praça Dom Pedro II com estrutura para as ações dos diversos eixos do projeto: saúde, educação socioambiental, cultura esporte e lazer.

Na programação do evento está a realização de shows musicais, dança, feira gastronômica com iguarias exclusivas da comunidade – com destaque para os famosos biscoitos de São João do Jacutinga-, artesanato e a apresentação do Projeto Movimente que realizará danças e alongamentos com o público e sorteará brindes. Haverá uma tenda com profissionais da saúde realizando trabalho preventivo com a comunidade, com aferição de pressão arterial e exame de diabetes.