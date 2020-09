Santuário terá missas Drive-in especialmente para idosos

CARATINGA- Com as celebrações presenciais com números reduzidos e restrições para idosos e grupos de risco devido à pandemia, a Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus- Santuário decidiu inovar e promoverá nos finais de semana, a missa no formato ‘drive-in’, especialmente para os idosos. De dentro de seus veículos, os fiéis poderão acompanhar a Eucaristia.

As celebrações acontecerão às 17h30 e às 19h30 a partir deste sábado (12) e domingo (13) também nos respectivos horários, no pátio da paróquia. Os ocupantes dos veículos deverão seguir os protocolos de segurança.

O pároco padre Vittorio Baggi destaca que o Santuário se preparou para receber os fiéis. “Iniciamos uma nova caminhada, nesta pandemia, está sendo um desafio gigantesco, para nós responsáveis pela animação deste Santuário. Algumas igrejas da nossa cidade abriram as portas há muito mais tempo do que nós, que achamos por bem respeitar 100% as cautelas previstas. E agora estamos dando mais esta oportunidade para os nossos fiéis”.

As recomendações são uso obrigatório da máscara, mesmo estando dentro do carro; permanecer no veículo e se precisar de ajuda, acender o farol que alguém vai até o local; quatro pessoas por carro; proibido buzinar; trazer álcool, mas se precisar, será disponibilizado; e na hora do ofertório ligar o farol do carro, para que o agente da pastoral da acolhida, recolha a oferta, sem que a pessoa precise sair do carro.

Se for comungar, ligue o farol que o ministro da comunhão irá até o fiel. Outra recomendação é levar os idosos somente se estiverem em boas condições de saúde. Nestes horários não serão permitidos pedestres.

Diácono Junior Marques ressalta que a celebração é voltada para os idosos, que não podem participar das celebrações no interior da igreja. A expectativa é de acomodar 80 veículos. “Muita alegria, temos recebido muitas reclamações que a grande maioria dos nossos paroquianos são idosos, então estamos abrindo as portas para reencontrar com estas pessoas’.

O agendamento está disponível pelo telefone 3321-2359.