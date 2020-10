Santuário promove 61ª Semana Eucarística com tapete virtual

CARATINGA- A Semana Eucarística é um tempo de graça para os sacramentinos e aqueles que partilham da missão de celebrar e anunciar o mistério da Eucaristia ao mundo. Uma tradição na cidade, que já ocorre há 60 anos e que acontece, geralmente, em Corpus Christi ou no mês de julho, finalizando em 2 de agosto, Dia de São Pedro Julião Eymard.

Este ano, em virtude da pandemia, a Semana Eucarística não foi realizada como de costume. Mas, atendendo ao pedido dos paroquianos, o Santuário promoverá a 61ª entre o domingo (1°) e 5 de novembro. O tema é “Eucaristia, sacramento da Verdade e do amor, de saúde e vida plena”.

A Pascom do Santuário desenvolveu o projeto do tapete virtual. Os fiéis de todas as paróquias da diocese são convidados à confecção de tapetes em, cartolina dupla, que devem ser entregues ao Santuário. Eles serão utilizados na ornamentação na porta da igreja. Ainda será montado um vídeo que será divulgado nas redes sociais.

Confira a programação completa:

Domingo- 01/01/2020

7h- Celebração Eucarística

9h- Celebração Eucarística- Abertura da Semana com participação de Dom Emanuel Messias de Oliveira

19h- Celebração Eucarística, logo após carreata pelas ruas do bairro com benção do Santíssimo

Segunda-feira- 02/11/2020

14h- Celebração Eucarística e benção do Santíssimo

19h30- Celebração Eucarística padre Ademilson Tadeu Quirino

Terça-feira- 03/11/2020

6h30- Celebração Eucarística

16h- Benção especial para pastorais, movimentos e setores

19h30- Celebração Eucarística- padre Jackson Frota

Quarta-feira- 04/11/2020

6h30- Celebração Eucarística

16h- Benção especial para pastorais, movimentos e setores

19h30- Celebração Eucarística- padre Marcondes Ferreira dos Santos

Quinta-feira- 05/11/2020

6h30- Celebração Eucarística

19h30- Celebração Eucarística- padre Marcelo Silva, Superior Provincial da Província Nossa Senhora de Guadalupe- Brasil- Argentina- Chile. Lucernário

22h30- Adoração noturna- Celebração Eucarística