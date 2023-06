Santuário prepara encerramento da Semana Eucarística e procissão de Corpus Christi

CARATINGA- O Santuário de Adoração de Caratinga encerra a Semana Eucarística nesta quinta-feira (8), Dia de Corpus Christi.

Padre Maurício Martins, pregador oficial, destaca que a Semana iniciou no dia 1° de junho e vai ter o seu ponto máximo na quinta-feira. “Todos os dias aqui no santuário, sempre às 15h, nós temos um momento de adoração por grupos. Por exemplo, na segunda-feira, o Santuário estava lotado com a tradicional benção com os romeiros, os devotos. Nesta terça-feira, pela tarde, temos um encontro com os enfermos e com os idosos; e sempre às 19h temos a celebração da eucaristia com as paróquias convidadas aqui da nossa cidade. E no dia da solenidade de Corpus Christi, teremos aqui a celebração da eucaristia com a missa às 18h e depois, solenemente, iremos em procissão, saindo do santuário rumo a catedral de São João Batista”.

A respeito da solenidade de Corpus Christi, padre Maurício explica que para os cristãos católicos é um momento forte de fé. “Onde Jesus está presente na eucaristia, como este alimento que alimenta a nossa caminhada de fé. O pão vivo descido do céu, então a solenidade também tem esse momento culminante, onde nós, em procissão, aclamamos pelas ruas da nossa cidade que Jesus Cristo é o Rei do universo, Jesus Cristo, este alimento pra nossa caminhada de fé”.

Este ano, a proposta da Diocese de Caratinga juntamente com os padres sacramentinos do Santuário é diferente. A celebração da eucaristia na quinta-feira acontecerá no Santuário e, em seguida, procissão rumo a Catedral de São João Batista. “Vale ressaltar que tudo começou na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, há 60 e poucos anos. Suspendemos essas atividades por causa da pandemia, mas retomamos recentemente. Toda a obra da adoração aqui do Santuário iniciou-se na paróquia Nossa Senhora da Conceição com evento da construção aqui do Santuário. No primeiro momento, os padres se instalaram na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, conhecida como santuário velho e depois iniciou-se a obra desse grande Santuário que já completou 50 anos de obras, enquanto templo novo aqui no Bairro Santa Zita”.

Padre Maurício ainda afirma que a Semana Eucarística tem como objetivo maior irradiar a eucaristia em todos os cantos da cidade e da Diocese. “Esse Santuário é um local de espiritualidade eucarística. As pessoas se reúnem em adoração para louvar e bendizer o nosso Deus, que se encarnou na história humana e se fez alimento para que todos nós tenhamos vida. Temos vida com alegria e vida em abundância. Este ano a edição da semana eucarística tem como tema “Eucaristia: Dai-lhes vós mesmos de comer”, em plena sintonia com a Campanha da Fraternidade 2023, promovida pela Conferência Nacional do Bispos do Brasil”.

O padre acrescenta que a confecção dos tapetes é uma manifestação de fé do povo católico da cidade de Caratinga, especialmente do bairro Santa Zita e paróquias vizinhas. “É um momento de expressão da nossa fé, onde todos são convidados a participar, então, há envolvimento das pastorais, movimentos, escolas e demais paróquias vizinhas aqui do Santuário. Nesse dia 08, já pela manhã, iniciamos a confecção dos tapetes”.

A programação segue nesta quarta-feira, às 19h, com celebração da eucaristia com o Lucernário e na quinta-feira (8), às 6h30 haverá a celebração da primeira missa e ás 18h, missa solene com o bispo diocesano Dom Emanuel que irá presidir a eucaristia com a participação de todos os párocos da cidade e depois a solene procissão.