Santuário de Adoção rifa camisa do Galo autografada por Reinaldo

CARATINGA – O Santuário de Adoção de Caratinga está promovendo mais uma campanha para arrecadar fundos destinados a melhorias na estrutura e acústica do espaço. A novidade da vez é a rifa de uma camisa oficial do Atlético Mineiro, autografada pelo ídolo atleticano Reinaldo. O sorteio acontecerá no dia 26 de abril, durante um evento realizado no próprio santuário, e será feito de maneira manual, conforme anunciou o padre Renivaldo Bruno da Cruz.

Segundo o padre Renivaldo, esta campanha visa dar continuidade ao processo de reformas necessárias no local. “É mais uma frente de arrecadação financeira que estamos promovendo em prol da reforma deste santuário. O sorteio será realizado aqui mesmo, no santuário, no dia 26 de abril. A camisa, autografada por Reinaldo, será sorteada para ajudar nas melhorias do espaço”, explicou. O religioso destacou ainda o progresso das ações anteriores, como a campanha “Minha Família Pode Ajudar o Santuário”, que arrecadou 500 reais por família e foi fundamental para a aquisição de tubos e cabos necessários para o sistema de ar condicionado do local.

Ainda de acordo com o padre, as necessidades de reforma são grandes e urgentes. “Falta pouco para completar o material do sistema de ar. Também precisamos pintar o teto do santuário, o que não é uma obra barata, e instalar as oito janelas para melhorar a acústica e reduzir o ruído. Ainda temos muito a fazer”, disse. Ele também ressaltou que, mesmo para quem não é torcedor do Atlético Mineiro, a participação na rifa é importante. “Se alguém ganhar a camisa e não quiser, pode trazer de volta para o santuário, que rifaremos novamente sem nenhum problema”, afirmou.

Graciete Coimbra, voluntária na organização da campanha, reforçou a importância da colaboração de todos na arrecadação. “Como o padre Renivaldo disse, a camisa do Reinaldo será sorteada no dia 26 de abril. O valor para participar da rifa é de 10 reais, e as pessoas podem adquirir seus números entrando em contato comigo pelo WhatsApp (339917-4489), ou comprando diretamente com os paroquianos através dos bloquinhos que estão sendo vendidos”, explicou. Ela também fez um convite a todos, não apenas aos moradores de Caratinga, mas a quem quiser ajudar, independentemente de sua cidade ou time de futebol. “O santuário não é só dos padres ou dos paroquianos do bairro Santa Zita. O santuário é de todos. Convido todos a ajudar nesta obra, seja comprando a rifa ou entrando em contato pelo WhatsApp”, completou.

Conforme a organização, a ação visa não só a arrecadação de recursos, mas também engajar a comunidade na manutenção e no crescimento do Santuário de Adoção de Caratinga, um espaço que atende a diversos fiéis e pessoas de fora da cidade, especialmente durante a Santa Bênção, realizada toda segunda-feira.