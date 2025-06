SANTARRITOU

O São João de Santa Rita de Minas começa nesta sexta-feira (27)

SANTA RITA DE MINAS– Santa Rita de Minas se prepara para receber um evento muito aguardado: o “Santarritou – Ô Trem Bão Sô”, que será realizado nos dias 27 e 28 de junho, na Avenida dos Pioneiros – Centro. Serão dois dias de festa, tradição e alegria, com entrada gratuita e atrações para toda a família. O São João de Santa Rita de Minas!

A abertura oficial do evento será feita pela prefeita Zânia Faria, em um momento de celebração e agradecimento à comunidade.

No dia 27 de junho, sobem ao palco a dupla sertaneja Leandro & Romário e o cantor Joubert Viana – o cantor do povão trazendo um repertório animado para iniciar a festa em grande estilo. Já no dia 28, é a vez da banda Chama Chuva contagiar o público, na sequência a dupla Kaio & Kaique, que retorna para fechar o evento com chave de ouro.

Outro grande destaque do evento será o sorteio de uma televisão, como parte da campanha IPTU Premiado 2025, uma iniciativa da Prefeitura para incentivar os bons contribuintes. Participam automaticamente todos os moradores que pagaram o IPTU em cota única até o dia 15 de maio e não possuem débitos com o município. A expectativa é grande, e o sorteio será realizado durante a programação do evento.

Além dos shows e do sorteio, o público poderá aproveitar uma estrutura completa com barracas típicas, comidas e bebidas tradicionais, decoração junina, além de um ambiente seguro e acolhedor para todas as idades.

A prefeita Zânia Faria destaca a importância do evento. “O Santarritou é uma festa de São João feita para as famílias, que agora voltará a fazer parte do nosso calendário. Um momento de reencontro, cultura e valorização das nossas raízes. Estamos preparando tudo com muito carinho e convidamos toda a região para viver essa alegria com a gente”.

O “Santarritou – Ô Trem Bão Sô” é uma realização da Prefeitura de Santa Rita de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, com apoio da comunidade local.