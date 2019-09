Estamos rezando a novena a Santa Teresinha do Menino Jesus. Dia 30 comemoramos sua morte, e o dia primeiro de outubro é consagrado a ela.

Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face é seu nome de carmelita. Nós a chamamos carinhosamente de Teresinha ou Teresa de Lisieux.

Santa Teresinha é uma das santas mais populares da Igreja, por sua doutrina de amor e abandono nas mãos de Deus, pelos incontáveis milagres e pela propagação de sua devoção. O número de verdadeiros milagres foi tão grande que sua beatificação e canonização foram feitas rapidamente após sua morte. Deu quis mostrar logo ao mundo o poder dela e seu exemplo de vida marcado pelo amor, pela confiança e pelo sacrifício aceito com alegria.

O Brasil é especialmente querido por ela. No altar onde estão os seus restos mortais, está inscrito: “Foi oferecido pelo Brasil por ser o país onde ocorreu o maior número de milagres de Santa Teresinha”.

Santa Teresinha nasceu a 2 de janeiro de 1873 em Alençon, França. Filha de Luis Martin e Zélia Guerin Martin.

Dos nove filhos do casal, dois eram meninos e morreram ainda crianças. Sobreviveram cinco filhas, todas entraram para a vida religiosa. Teresinha dizia: “Jesus ama tanto a minha família que não permitiu que nenhum mortal tomasse por esposa uma só de nós”.

Em 28 de agosto de 1877 a mãe morre. Ela contava apenas com 4 anos e meio. Nunca esqueceu o beijo que deu no rosto da mãe morta. Uma experiência trágica que deixa sequela em sua vida.

Em março de 1883 ela adoece gravemente. Acometida de um mal estranho, a mãe levou-a em Lourdes para rezar à Virgem. No dia 13 de maio, Nossa Senhora lhe aparece e lhe sorri. Ela fica imediatamente curada.

Teresinha deseja entrar para o convento e pede licença ao pai para ingressar aos 15 anos. O pai a leva para conseguir a licença de Sua Santidade o papa Leão XIII. Em 20 de novembro é a audiência com o papa. No dia primeiro de janeiro de 1888 recebe a resposta afirmativa de sua entrada ao Carmelo. Com apenas 15 anos de idade, ela desafia o Direito Canônico e entra para o Carmelo.

Ao abraçar a vida religiosa, foi carmelita descalça, contemplativa, vigilante e afeita a oração.

Viveu apenas 24 anos, desconhecida, humilde no silêncio de uma cela.

Não nos deixou uma doutrina sistematizada, mas uma doutrina vivida em todos os momentos de sua vida. Os dois últimos anos de sua existência foram intensos. A doença – tuberculose- a faz amadurecer e apta a descobrir a alegria na dor como participante dos sofrimentos de Jesus.

Sua doutrina se resume no que ela ensinava às suas noviças, no exemplo de vida e no testemunho de quantos a conheceram e conviveram com ela. A doutrina central de Teresinha é o “Caminho da infância espiritual”. Ele tem dois pontos importantes. O primeiro é a confiança e o abandono completos nas mãos de Deus. Como se fôssemos criancinhas que se entregam nas mãos do pai com segurança porque confiamos no amparo dele. A criança está sempre tranquila no colo do pai e da mãe porque sabe que ali é seguro. Assim também devemos ser. Confiantes no amor e na misericórdia divina seremos felizes, mesmo na dor, porque sabemos que em todos os momentos Deus nos protege e tem para nós planos insondáveis de alegria e paz.

O segundo ponto do Caminho de Santa Teresinha é fazermos pequenos sacrifícios cotidianos. Ensina-nos que no dia a dia podemos nos sacrificar através de pequenas mortificações que muito agradam Deus. Ela disse: “Quero lhes ensinar os pequenos meios que me deram tanto êxito: jogar para Jesus as flores dos pequenos sacrifícios.” Ela colocava em prática sua teoria: sorria para a Irmã da qual ela não gostava muito, ficava mais tempo de joelhos quando rezava, colocava uma substância ácida ou amarga no comida de que mais gostava.

Santa Teresinha dizia sempre: “Nunca dei a Deus senão amor. Deus me pagará com amor. Depois de minha morte farei cair uma chuva de rosas.” Repetia sempre: “ Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Não estarei em repouso até o fim do mundo. Só quando o anjo disser que passou o tempo é que hei de descansar e ser feliz, porque só então estará completo o número dos eleitos.” Suas promessas são cumpridas infalivelmente. O número de milagres por sua intercessão é tão grande que os católicos sempre são devotos seus. E ela é chamada de santa das rosas, pois muitas vezes permite que a pessoa que esteja rezando e pedindo graças, receba uma rosa como sinal de que recebera o favor pedido. A Novena das Rosas foi propagada também pelo padre Putigan. Estando a necessitar de um milagre, pediu a Santa Teresinha que lhe enviasse uma rosa como sinal de que alcançaria a grande graça. Era inverno e ele estava em seu quarto sozinho quando uma freira entrou e lhe deu uma rosa. Logo depois de alguns dias, recebeu o milagre desejado. Ele então fez folhetos contendo a oração seguida dos 24 Glória ao Pai. Hoje, o mundo inteiro conhece a novena , que tem obtido de Deus muitas graças e milagres.

A irmã de Santa Teresinha, Celina, que recebeu no Carmelo o nome de Irmã Genoveva da Santa face, conta:

“No dia de sua morte à tarde, Maria Inês de Jesus e eu fomos estar com Teresinha. Trêmula, extenuada chamou-nos em seu socorro. Sofria muito. Colocando um braço sobre o meu ombro e o outro sobre o ombro de Irmã Inês, soaram três horas da tarde, e nós pensamos em Jesus crucificado porque nossa irmãzinha era a viva imagem de Cristo na cruz.”

Teresinha Disse: “Não posso explicar tanto sofrimento senão pelo desejo ardente que tive de salvar almas”. Finalmente olhando para o crucifixo disse: Oh! Meu Deus, eu vos amo, vos amo! Fechou os olhos e morreu. Era quinta-feira, 30 de setembro de 1897, às 7horas e 29 minutos da tarde.

Lembro-me bem de quando a imagem de Teresinha nos visitou em Caratinga. Ajudei ao Monsenhor Raul, pároco da catedral naquela época, na festa de recepção e festejos e missa comemorativa. Foram momento lindos de fé e de confiança. Pude enfeitar o altar na porta da Catedral com 500 rosas oferecidas pelo então prefeito Dr. José de Assis.

Por sua doutrina espiritual e por seu exemplo dignificante de amor, foi declarada Padroeira das Missões e doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II.

Que possamos continuar rezando e pedindo proteção à Santa Teresinha, e, consequentemente, receberemos favores do céu por sua grandiosa intercessão. O número de pessoas que alcançam graças pela intercessão da santinha das rosas é tão grande que no mundo inteiro há homenagens e orações nesse dia 12 a ela dedicado. Vamos pedir com fé sabendo que ela é a menina dos olhos de Deus.

Marilene Godinho