Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária realizam ações em conjunto nas escolas do município

SANTA RITA DE MINAS – Em ações para efetivar a Lei no 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que define a Vigilância Sanitária como “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde”. A equipe da Secretaria de Saúde e o coordenador da Vigilância Sanitária José Maria Dionísio estiveram nas escolas e creche de Santa Rita de Minas com a missão de promover e proteger a saúde da população. Também participaram da visita, o fiscal sanitário José Maria Paiva e a nutricionista Weslieny Peixoto.

Segundo a coordenação, escolas e creches são espaços para formação de valores, o que proporciona a Vigilância Sanitária municipal maior engajamento, especialmente no controle ao consumo de alimentos ultraprocessados, evitando doenças por má alimentação.

O Decreto nº 47.554 estabelece um rigoroso controle destes alimentos em estabelecimentos de ensino, como escolas e creches. Alunos, professores, serventes e diretores foram convidados a engajar nesta campanha. A equipe acredita que em breve os resultados positivos destas ações serão percebidas.

Assessoria de Comunicação