Santa Rita de Minas recebe terceira edição do FECULT e reúne mais de 30 expositores

SANTA RITA DE MINAS – Quem diria que mais de 30 stands estariam juntos em um grande evento em um fim de semana? Pois é, esse movimento é fruto de uma semente plantada lá em 2010 e que se tornou o FECULT, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Econômico e Cultural (INDECULT). Santa Rita de Minas foi o palco para essa celebração, que também recebeu, pela primeira vez, quem cultiva um grão muito amado, o café tão especial quanto à empresa santa-ritense, que faz a própria produção. A empresa tem um ano de vida e participou pela primeira vez do evento:

“A gente começou como uma tradição familiar né, sempre trabalhamos com café e isso vem da nossa família e aí a necessidade de ter um café diferenciado e agregar valor. E a feira veio trazer para a gente essa oportunidade de divulgação da nossa marca que é nova no mercado e estamos felizes de estar aqui hoje”, disse Elyeber Hauston Soares, proprietário da empresa.

Do grão para as flores, como é o caso de Rose, que curiosamente tem uma floricultura também há um ano. Mas ela já está no ramo há 12 primaveras juntamente com a tapeçaria. E hoje é a primeira vez no FECULT, mais um passo na história da empresa, que nasceu com boa parceria.

“Tem doze anos que trabalho com arte e decoração lá na minha cidade São Sebastião do Anta. Ano passado surgiu a oportunidade de abrir a floricultura. Meu namorado trabalha com tapetes e a gente agregou com as flores para atender bem os clientes”, reforçou a proprietária Rose Freitas.

Nesta edição, como nas outras, o FECULT fez homenagens a várias pessoas importantes de Minas Gerais. O jornalista Davidson Fortunato representou o professor Eugenio Maria Gomes e o Centro Universitário de Caratinga. Outra homenageada foi Kassiane Thayna, também considerada embaixadora do evento. Ela tem mais de 850 mil seguidores no instagram, onde mostra o dia a dia na roça, o gosto pelo café e a vida rural. Foi até difícil conseguir entrevistar, por que muita gente quis uma fotinha, afinal o impacto dela nas redes sociais é gigante. “Graças a Deus eu estou aqui hoje e as pessoas reconheceram minhas postagens nas redes sócias e estou muito lisonjeada pelo convite de estar aqui hoje”, disse Kassiane.

“Com tantos stands, gente, homenageados e até apresentação música, o FECULT deste ano foi sucesso”, avaliou a organização.