Santa Rita de Minas faz a entrega de três novos veículos

Automóveis foram destinados para secretarias de Saúde e Educação

SANTA RITA DE MINAS – A Prefeitura de Santa Rita de Minas fez a entrega de três novos veículos, que foram destinados para as secretarias de Saúde e Educação.

Através do programa Saúde de Qualidade do Ministério da Saúde, a prefeitura adquiriu dois automóveis Gol-2023, aumentando a frota da Secretaria Municipal de Saúde, “num esforço administrativo coletivo para garantir a atenção básica em saúde do nosso município”, frisou o prefeito Ademilson Lucas Fernandes.

Para a Secretaria Municipal de Educação foi destinado um novo ônibus escolar. O veículo foi adquirido com recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) “graças a uma gestão financeira bem administrada”, ressaltou o prefeito. “Esse veículo vai dar mais conforto aos alunos e consequentemente menor gasto com despesas de transporte”, disse o secretário Ronaldo Pereira, que aproveitou para agradecer o prefeito pelo veículo recebido.

Assessoria de Comunicação