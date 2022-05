SANTA RITA DE MINAS E SEUS MOTIVOS PARA COMEMORAR

Inaugurações, apresentações musicais, além de projetos de Educação e Esporte movimentaram os 30 anos da cidade

CARATINGA- Ainda repercute a grande festa de comemoração dos 30 anos de emancipação política da cidade de Santa Rita de Minas. A programação da última semana contemplou inaugurações, projetos da Educação e Esporte, além de apresentações musicais.

Abrindo a programação, na quinta-feira (28/04), o prefeito Ademilson Lucas (PSDB) realizou a reabertura da quadra Poliesportiva do Bairro Santo Antônio, que passou por uma reforma e a abertura do 16° Campeonato Municipal de Futsal Amador, com a partida entre Alce’s e Os Traíras. Em seguida, foi realizado um culto com o Reverendo Anderson Sathler e show com a cantora Joelma Amaral.

Já na manhã de sexta-feira (29/04) foi inaugurada oficialmente a Escolinha de Futsal “Jogo Democrático”, mais uma modalidade Desportiva mantida pela Prefeitura de Santa Rita de Minas, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. O projeto atende a 60 crianças e adolescentes, com treinamento às segundas, quartas e sextas-feiras com total apoio do prefeito, que acompanha de perto todas as ações.

Na noite do dia 29 de abril, a cerimônia de inauguração da nova Sede Administrativa da Prefeitura, obra realizada com recursos próprios através do empenho do prefeito Ademilson e da vice-prefeita Nem do Robson (Avante), bem como o secretário de Obras Alexsandro Rodrigues. Em seguida, o público recebeu no palco o cantor Jimmy Diaz, a DJ Marcy Lopes e o cantor Vinícius Terra, que animaram a noite colocando todos para dançar.

Na manhã de sábado (30/04) foi realizada a Feira de Saúde- Previne Brasil, ofertando para a população testes de glicemia, aferição de pressão, atendimentos às gestantes, vacinação e uma sala para realização de preventivos.

A população também participou da Rua de Lazer das secretarias de Ação Social e Agricultura. Foram realizadas as atualizações do Cadastro Único e Tarifa Social, instrução Benefício de Prestação Continuada

(BPC), emissão de 2ª via de CPF e título eleitoral, além da entrega de certificados dos cursos realizados pela secretaria em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); a feira de agricultura familiar (todos os sábados na Praça Monsenhor Rocha), apresentação do Batuque Batucada e diversas brincadeiras para a garotada.

Ainda no sábado, na parte da tarde, foi realizada apresentação do projeto “Jiu-Jitsu Casca Grossa” para a comunidade santarritense. Foi a oportunidade de o público conhecer um pouco mais do trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura, através de uma parceria com a equipe de Jiu-Jitsu Cindra Gold Team de Caratinga. As aulas são ministradas nas dependências da Prefeitura l, pelo instrutor faixa roxa Gabriel Pereira, sob a supervisão do faixa preta Martinho Laia e conta com cerca de 40 integrantes com idades variadas, sendo inteiramente gratuito.

Também foi realizada uma exposição dos 30 anos da Educação de Santa Rita de Minas, dividida em três décadas. A população pôde visitar alguns momentos marcantes através das fotos. Várias pessoas que fizeram parte da história da Educação na cidade foram lembradas dentro da exposição.

ENCERRAMENTO

O encerramento realizado no domingo (01/05) rendeu um dos momentos de maior expectativa e mais comentados em toda a região, o 1° Passeio MTB Leopardo de Santa Rita de Mina. Destaque para Jefferson Santos, Gutemberg Anselmo, Sanderson Anselmo e Márcio Pituko, que estiveram diretamente ligados à organização, com patrocínio do Supermercado Boa Opção, Y2 Agropecuária, Cravo & Canela e Lotérica Santa Rita, sob o comando do casal Alessandra e Waldir e da Empresa de beneficiamento de eucaliptos Kiduralipto, comandada por Ulisses Furtado.

O evento contou com 200 ciclistas de diversas cidades da região e de outros estados. Foram dois percursos, sendo um de 13 km e outro de 37 km, com premiação feminino e masculino, onde as TOP 3 no feminino foram as atletas Zelina Belizário (3ª colocada), Larissa Felipe (2ª colocada) e Camila Amaral (1ª colocada) e no masculino Adriano Paulo (3º colocado), Teilor Rodrigues (2º colocado) e Gustavo Vilela Júnior (1º colocado).

“A Prefeitura de Santa Rita de Minas, através de seus departamentos forneceu todo o aparato de suporte e estrutura, de segurança e cuidado com a saúde e integridade física dos participantes, para o bom andamento e funcionamento do evento”, frisa o prefeito Ademilson Lucas.

No encerramento dos eventos, foi realizada missa na Paróquia Santa Rita de Cássia e em seguida, o show com a banda Colo de Deus.