Santa Rita de Minas comemora o Dia do Capoeirista

SANTA RITA DE MINAS – O dia 3 de agosto é considerado o Dia do Capoeirista. E em Santa Rita de Minas, um evento celebrou a data no sábado (6).

Representantes de diversas cidades da região marcaram presença na Praça da Matriz. O evento contou com a presença de mestre Pé Quente (Vilanova, distrito de Manhuaçu), mestre Rincon (Carangola), contramestre Jabuti (Governador Valadares), professor Gunga (Ipatinga), professor Anjinho (Governador Valadares), professor Mal Criado (Ipatinga), instrutor Corisco (Governador Valadares), professor Cachorrão (Santa Rita de Minas), professor Squash (Santa Bárbara do Leste) e instrutor Ralado (Muriaé).

A capoeira é uma atividade cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular e música. Essa atividade acontece em Santa Rita de Minas e é pertencente ao Programa Esportiv’Açao, mantido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

O projeto do grupo VIVA (Vivencia Integrada e Valorização da Arte) é dirigido pelo contramestre Fabio Amorim e tem como mestre do grupo Pé Quente de Vila Nova e responsável pelo trabalho o professor Gajó de Santa Rita de Minas.

Os encontros acontecem todas as segundas e quartas-feiras às 19h e aos sábados às 16h e acolhe atualmente crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Durante o evento houve o workshop com o mestre Rincon e a comunidade se fez presente, além de autoridades de Santa Rita de Minas.

A data

A escolha do 3 de agosto para celebrar o Dia do Capoeirista decorre da Lei nº 4.649, de 7 1985, do governo do estado de São Paulo, que instituiu oficialmente esta data como comemoração a todos os capoeiristas. No entanto, em nível nacional, ainda não existe uma lei que oficialize o Dia do Capoeirista no Brasil.

