Administração municipal realiza ações e obras importantes para a comunidade

SANTA RITA DE MINAS – A administração municipal vem realizando obras importantes para a comunidade, caso da nova sede da prefeitura e uma nova creche. O executivo também tem promovidos diversas ações na área da saúde.

NOVA SEDE DA PREFEITURA

O prefeito Ademilson Lucas Fernandes, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, José Rocha; e dos vereadores José Carlos da Silva, Agrimaldo Cimini e Priscila Maria de Oliveira; fez uma visita à obra da nova sede da prefeitura que está em sua fase de conclusão. Os visitantes demonstraram satisfação com a obra que está orçada em R$ 777 mil.

A construção do prédio localizada a rua Altino Marçal do Carmo, bairro Industrial, numa área total de 780m². Segundo a administração da prefeitura, assim que o prédio for concluído, acarretará uma economia de aproximadamente R$ 120 mil por ano aos cofres públicos somente com aluguéis de vários setores da prefeitura que funcionam em prédios particulares.

NOVA CRECHE

Após a visita a obra da nova sede da prefeitura, o prefeito Ademilson Lucas Fernandes e vereadores também visitaram a construção da creche proinfância. A diretora da creche Adriana Russo acompanhou o prefeito e vereadores. A creche poderá prestar atendimento de até 188 crianças em dois turnos. O Ministério da Educação liberou investimento na ordem de R$1.201.737,61.

Em breve a obra será entregue a população.

SAÚDE

No último dia 21, foi realizado o 3° Encontro do Programa Saúde do Homem, idealizado pela equipe do ESF 2, com o tema ‘Cuidar da Saúde também é coisa do Homem’. O encontro contou com a participação do fisioterapeuta Marcelo Reis que falou sobre a importância de fazer o exame de próstata e das consultas regulares ao médico. Aproveitando a oportunidade foi comemorado o dia dos pais, com bingo e sorteio de brindes e também atendimento com a médica Gleice.

O evento foi considerado um sucesso pela equipe de saúde. O prefeito agradeceu a participação de toda comunidade e o empenho da equipe. “Temos muito a fazer pela saúde do município. A saúde é uma área que demanda muito esforço, tempo e dinheiro, mas as ações de prevenção diminuem em muito os problemas futuros, estamos no caminho certo, nossa equipe se dedica com amor e carinho ao trabalho”, destacou o prefeito Ademilson Lucas.

Assessoria de Comunicação