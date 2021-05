Santa Rita da Minas homenageia os profissionais de saúde

Nesta última semana, cidade ganhou novo letreiro

SANTA RITA DE MINAS – A administração municipal de Santa Rita de Minas promoveu homenagem aos profissionais de saúde. Outra ação foi instalação de novo letreiro com o nome do município.

Homenagem

Na sexta-feira (14), a Prefeitura de Santa Rita de Minas, através da Secretaria Municipal de Saúde, prestou homenagem aos técnicos auxiliares e enfermeiros que trabalham na Saúde Municipal. “Homenagem mais que merecida à estes profissionais que com muita dedicação e profissionalismo, atuam na linha de frente contra a pandemia do coronavírus”, destacou o prefeito Ademilson Lucas Fernandes.

Letreiro

Já na terça-feira (18), foi inaugurado um letreiro com o nome do município. Ele foi instalado em frente à sede da Prefeitura. “Este letreiro surgiu da preocupação do em deixar a cidade mais bonita e receptiva. O projeto feito através da Secretaria Municipal de Obras”, disse o prefeito.

“Os novos letreiros serão iluminados com refletores, deixando o local ainda mais atraente”, finaliza o prefeito Ademilson.

Assessoria de Comunicação