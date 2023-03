SANTA MARGARIDA – PM apreende armas de fogo e munições na zona rural.

Nesta sexta-feira, 17, equipe policial deslocou até o córrego Cachoeira Alegre para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo poder judiciário em desfavor de uma senhora que teria armas de fogo irregulares em sua propriedade e estaria utilizando as armas para ameaçar pessoas.

No local foi feito contato com a moradora e durante as buscas foram localizadas duas armas de fogo, sendo 01 revólver calibre 38 e 01 carabina, além de 38 munições calibre 38, 01 calibre 28, 03 munições recarregadas e 01 cartucho deflagrado.

Diante dos fatos a autora, de 62 anos foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.