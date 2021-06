SANTA LUZIA, JAPÃO

Distrito de Caratinga recebe evento de comidas típicas do país do sol nascente

CARATINGA – O distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga, ganhou ares orientais no sábado (5) com a realização de um evento voltado para a culinária japonesa. Quem cuidou de tudo foi Naiara Noeli Sales, que é de Santa Luzia tendo sido rainha do café em 2006, mas hoje reside em Manhuaçu, onde tem um restaurante de comida japonesa.

O Brasil começou a conhecer a culinária japonesa em 1908, quando os imigrantes japoneses chegaram ao país, No início, tratada apenas como exótica, a alimentação oriental rompeu com os limites geográficos, e, obedecendo às tradições e aos costumes milenares orientais, as receitas foram cultivadas e passadas de geração para geração. Com singelas adaptações aos costumes ocidentais, a comida nipônica foi ganhando tradição e prestígio, deixando de ser rara especiaria para ser tratada como saudável opção alimentícia.

Naiara Sales conta surgiu o interesse por comida japonesa. “Eu já gostava muito. Então comecei a fazer em casa para a família mesmo. A gente sempre se reunia, juntava os amigos, as minhas irmãs. Fazia direto e eles gostavam muito. Certo dia eles me perguntaram: “Naiara por que você não vende este tipo de comida? Sua comida é maravilhosa, temos certeza que vai dar certo”. Então pensei, “será?” e eles afirmaram que daria certo. Então resolvi trabalhar com isso, montei um cardápio bacana e foi o maior sucesso, graças a Deus. Já tenho cinco anos e o pessoal gosta muito do tempero do meu sushi. Meus clientes falam que este é o diferencial”.

Para atingir esse patamar, Naiara fez curso de culinária e continua se aperfeiçoando, com isso tendo ideias novas e melhorando a cada dia.

E a cada dia tendo mais freguesia, ela observa que um dos segredo do sucesso é prato Hot Philadelphia. “É o campeão de vendas. É aquele fritinho, todo mundo gosta”. Naiara Sales gosta da reação dos clientes, que ficam encantados com sua comida. “Para os clientes, o diferencial do meu sushi para os outros é o sabor, o tempero, o molho especial da casa. Tenho muito clientes fiéis que elogiam e fico muito feliz por isso”.

Ela está há cinco anos no mercado e nota a expansão de seu empreendimento. “Trabalho em Manhuaçu e entrego em cidades da região. Tenho um grupo de clientes no WhatsApp e as pessoas fazem seus pedidos. Faz muito sucesso, faço entrega em Simonésia, São João do Manhuaçu, Santa Margarida”.

E todo esse crescimento fez com ela promovesse a noite de comida japonesa em sua terra. “Em Santa Luzia, viram o meu produto e pediram que fizesse esse evento, que deu super certo. Foram 30 pessoas que elogiaram muito e pediram uma segunda edição. Fico feliz por esse reconhecimento, pois faço com carinho, gosto do meu trabalho”.

Para muitos que não conhecem, a comida japonesa é apenas peixe cru, mas ele explica que as coisas não bem assim. “Tem muitas pessoas ainda que pensam dessa forma, mas quando me perguntam, eu já falo, que não é tudo cru, tem os grelhados e os fritos. Eu sempre indico para quem nunca comeu que comece pelo fritinho. Eu explico que o fritinho é salmão grelhado. Desta forma conquistei muitos clientes em Manhuaçu que nunca tinham experimentado comida japonesa e comeram em meu restaurante e gostaram, tornando-se clientes mesmo. Foram se acostumando e pedindo outros pratos. Tem muito cliente assim. Sempre indico o grelhado e o frito de entrada. E para gostar de comida japonês, a primeira coisa é gostar de peixe. Se não gostar de peixe não tem jeito. Primeiro indico o Hot Philadelphia, depois os maçaricados, os crus, pois trata-se de uma comida maravilhosa”.

E que venham outras edições deste evento, afinal gastronomia é a arte de usar comida para criar felicidade. E isso Naiara Sales faz muito bem.